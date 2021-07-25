/641886/الحفناوي-يتوج-بأول-ذهبية-عربية-في-الأولمبياد

حقق السباح التونسي أيوب الحفناوي، فجر اليوم الأحد، إنجازا تاريخيا للرياضة التونسية والعربية، بإحرازه ميدالية ذهبية في سباق 400 متر سباحة حرة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

أول ميدالية ذهبية عربية في الأولمبياد

وبذلك تصبح تونس الدولة العربية الوحيدة التي حققت ميداليتين في النسخة الحالية من الأولمبياد، بعد فوز محمد خليل الجندوبي الذي أحرز فضية التايكوندو، أمس السبت.

وحل الحفناوي في المركز الأول في نهائي هذا السباق، بتوقيت 3 دقائق و43 ثانية و36 جزءا من الثانية، متقدما على الأسترالي جاك ماما غلين الذي حقق توقيتا قدره 3 دقائق و43 ثانية و52 جزءا من الثانية.

فيما حل الأمريكي كيران سميث ثالثا في نفس السباق مقتنصا البرونزية، بتوقيت قدره 3 دقائق و43 ثانية و94 جزءا من الثانية.

وبذلك يصبح أيوب الحفناوي أصغر رياضي تونسي (18عاما) يهدي تونس ميدالية أولمبية من الذهب.

وتعد هذه الذهبية الأولمبية الثالثة للسباحة التونسية، بعد ذهبيتي اسامة الملولي في سباق 1500 متر خلال أولمبياد بكين 2008 وفي ماراثون 10 كيلومترات في أولمبياد لندن 2012.

قائمة المنتخب الأولمبي

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

اخر مواجهات المنتخب

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب المصري تعادلا غاليا بطعم الفوز على حساب إسبانيا بدون أهداف في مباراة شهدت تألق واضح من خط دفاع الفراعنة والحارس العملاق محمد الشناوي.

وحصول مصر على نقطة ثمينة من بطل أوروبا وأحد المرشحين لحصد الميدالية الذهبية من البطولة بعد تألق واضح من أبناء النيل على رأسهم خط الدفاع والحارس محمد الشناوي.