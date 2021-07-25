/641885/مفاجأة-في-تشكيل-مصر-لمواجهة-الأرجنتين-في-أولمبياد-طوكيو2020

أعلن شوقي غريب المدير الفني للفراعنة تشكيل مصر لمواجهة الأرجنتين في ثاني مواجهاته بأولمبياد طوكيو2020.

‏ تشكيل مصر أمام الأرجنتين حراسة المرمي: محمد الشناوي محمود الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن

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