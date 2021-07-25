حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 26-7-2021

حظك اليوم برج الحمل الأثنين 26/7/2021
مهنياً: يزيل هذا اليوم بعض الصعوبات والعقبات من طريقك ، لكنه يجعلك مزاجيًا جدًا ويمكن أن يثقل كاهلك
عاطفياً: تسعى إلى الاستقرار ، وتحاول ضبط الوتيرة ، ومعالجة القضايا المتراكمة والناشئة
صحياً: يخف ألم الظهر تدريجياً بعد البدء بالمشي لمدة ساعة يومياً
حظك اليوم برج الثور الأثنين 26/7/2021
مهنياً: مهنياً: تشعر بالراحة قليلاً وتستفيد من فرص معينة في حياتك المهنية ، ويمكنك تحقيق شيء مذهل.
عاطفياً: حاول الابتعاد عن الحجج غير المثمرة ، لأن ذلك سيؤثر سلباً على جودة علاقتك ، ولن يكون في مصلحتك.
صحياً: ممارسة أنواع معينة من الرياضات الجماعية مفيدة ، فحاول إشراك جميع أفراد الأسرة فيها
حظك اليوم برج الجوزاء الأثنين 26/7/2021
مهنياً: خطوة نوعية تعيدك إلى مقدمة المسرح ، خاصة وأنك عانيت سابقاً من انتكاسة ملحوظة في عملك
عاطفياً: الحب يبتسم لك ويلتقي بك في أي مكان ، يأخذك إلى عالم جديد ويهزك من الداخل
صحياً: هناك فرق واضح بين الصحة الجيدة والصحة شبه الصحية
حظك اليوم برج السرطان الأثنين 26/7/2021
تمنعك الظروف الخارجة عن إرادتك من مقابلة بعض الأشخاص أو المجموعات التي تبحث عنها ، لكن لا تيأس
عاطفياً: جبهة العلاقة مع الشريك هادئة ، وتبدو الأمور طبيعية بعد عدم الفهم الذي ساد بينكما مؤخراً
صحياً: تميل اليوم إلى تناول الأطعمة الدسمة واحترس من المضاعفات لاحقاً
حظك اليوم برج الأسد الأثنين 26/7/2021
مهنياً: اليوم تتخلص من بعض الصعوبات حول مشروع إبداعي ، وتغادر بخطة عمل واضحة جداً.
عاطفياً: لا تعامل الشريك باستخفاف ، فهناك تطورات كثيرة في العلاقة بينكما ، خاصة بعد الأجواء الحالية.
صحياً: أنت غير راضٍ عن نفسك ، لذلك تسعى دائماً لتحقيق الشكل الجسدي الذي يفيد صحتك
حظك اليوم برج العذراء الأثنين 26/7/2021
مهنياً: حرر خيالك وفكر فيما تريده حقًا ، احلم ، عبر عن رغباتك ، واذهب في طريقك ، مؤمنًا بقدرتك على التنفيذ.
عاطفياً: تضحيات بالجملة يقدمها الشريك ، مع إظهار بعض الأنانية ، وهذا يهدد علاقتك
صحياً: لا تهمل كل ما هو مفيد لصحتك بما في ذلك المشي في الصباح لمدة ساعة على الأقل
حظك اليوم برج الميزان الأثنين 26/7/2021
مهنياً: لا يزال لك الحظ ، وإذا واجهت عقبة ، فأنت اليوم تجد أنسب علاج وحلول.
عاطفياً: تستغل جاذبيتك لإقناع الشريك بوجهة نظرك ، وتحقق نجاحاً لافتاً طال انتظاره.
صحياً: لا تخف من العلل الصحية البسيطة ، لكن ذلك لا يمنعك من زيارة الطبيب.
حظك اليوم برج العقرب الأثنين 26/7/2021
مهنياً: لم تعد الأحداث الخارجية تثقل كاهلك ، فأنت تتصرف في أذهان القادرين والساعين وتتعهد بالأساسيات.
عاطفياً: المحبوب صريح في مشاعرك تجاهه ، لأنه يحتاجك ويدرك الظروف الصعبة التي تمر بها
صحياً: تأكد من أن الصحة هي من أهم الأشياء التي يمتلكها الإنسان ، لذا انتبه لصحتك
حظك اليوم برج القوس الأثنين 26/7/2021
مهنياً: تتعامل مع العديد من المشاكل ، وتبدو متفائلة ، وتتوصل إلى حلول وإنجازات وحلول مدفوعة بالحيوية الكبيرة والإرادة القوية والحدس الجيد.
عاطفياً: الصبر من أهم صفاتك ، وهو يقربك من الشريك ومثال عاطفي عليك اتباعه.
صحياً: لألم الأذن أسباب عديدة ، لذا اسرع إلى الطبيب المختص قبل فوات الأوان
حظك اليوم برج الجدي الأثنين 26/7/2021
مهنياً: لا تتسرع في الحكم على زملائك في العمل إذا كنت غير متأكد ، فقد ينتهي بك الأمر في مواجهة مع الشخص غير المهتم بالمواجهة.
عاطفياً: غيوم بسيطة لا تؤثر على العلاقة مع الشريك ، لكنها ستجعلك تفكر بشكل أكثر إيجابية في المستقبل
صحياً: إذا بدأت تشعر بأن السمنة تظهر أكثر فأكثر ، فأسرع إلى اتباع نظام غذائي مدروس.
حظك اليوم برج الدلو الأثنين 26/7/2021
مهنياً: تتلقى عرضاً جذاباً يقودك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائماً وتحقيق أرباح كبيرة.
عاطفياً: حاول أن تكون أكثر انخراطًا في علاقتك مع شريكك ، والأفضل أن تكون صادقًا معهم بشأن مشاعرك تجاههم.
صحياً: هناك العديد من أمراض الشيخوخة منها الكوليسترول والدهون الثلاثية وغيرها ، والعلاج المناسب منها هو الحمية والرياضة.
حظك اليوم برج الحوت الأثنين 26/7/2021
مهنياً: شيء ما يثيرك ، وهذا اليوم يشير إلى تغيرات في حياتك المهنية ، ونتائج غير متوقعة تثير شكوكك تجاه زملاء معينين.
عاطفياً: يولد جو الشريك نوعاً من القلق بينكما مما يدفعك إلى اتخاذ قرارات سريعة وغير متسرعة لإصلاح المشكلة.
صحياً: تستأنف عملك ونشاطك كما كان من قبل ، بعد أن تغلب على المرض
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