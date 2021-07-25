فيديو .. وزيرة التضامن : الرئيس السيسى مهتم بالحفاظ على التراث والثقافة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة فى مداخلة مع برنامج "المواجهة"، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أمس إن معرض "ديارنا" سيجرى افتتاحه خلال ساعات فى منطقة مارينا 5 بمدينة العلمين فى الساحل الشمالى لمدة شهر، وهو فرصة للعارضين والمنتجين لترويج منتجاتهم، ونتوقع إقبالا كبيرا على المعرض.

وأضافت أن معرض ديارنا يدعم صغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفى والتراثى المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن المعرض يضم 250 عارضا على 3 مراحل، تستمر كل مرحلة 10 أيام، وتضم 80 عارضا، وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، والتى تضم المنسوجات والمفروشات والأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكروشيه والنحاس والفضة والألباستر، وغيرها من المنتجات التى تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

وتحرص وزارة التضامن على إقامة المعرض - بشكل دورى - بالتعاون مع المحافظين على مستوى الجمهورية؛ لتشجيع صغار المنتجين فى إطار برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.