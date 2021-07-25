حالة الطقس اليوم .. انخفاض الحرارة والرطوبة وضباب على شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس دافئ على السواحل الشمالية وحار على الدلتا حتى شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على باقى الانحاء نهاراً، ومعتدل ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وعلى باقى الأنحاء.

وعن الظواهر الطبيعية تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على السواحل الشمالية تكون متكاثرة على شمال سيناء مع فرص لسقوط أمطار صيفية خفيفة قد تتوسط على شمال سيناء و نشاط نسبى للرياح وتقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية صباحا التى تصل للضباب على شمال البلاد حتى بنى سويف.

وعن نسب الرطوبة المتوقعة

القاهرة 70%

الجيزة 70%.

القليوبية 70%

السلوم 75%

مطروح 75%.

الاسكندرية 73%

البحيرة 73%.

كفرالشيخ 71%.

دمياط 73 %

بورسعيد 75%.

العريش 74%.

رفح المصرية 74%

الدقهلية 74%.

السنبلاوين 74%.

الشرقية 73%

العاشر من رمضان 76%.

الغربية 73%.

المنوفية 75%

السادات 78%.

الإسماعيلية 77%.

السويس 75%

نخل 70%.

كاترين 37%.

شرم الشيخ 48%

الطور 50%.

رأس غارب 79%.

الغردقة 80%

سفاجا 78%.

القصير 75%.

مرسى علم 74%

حلايب 74%.

شلاتين 79%.

رأس حدربة 79%

الفيوم 68%.

بنى سويف 67%.

المنيا 61%

اسيوط 50%.

سوهاج 40%.

قنا 28%

الأقصر 19%.

ادفو 15%.

أسوان 15%

أبو سمبل 10%.

الوادى الجديد 40%

وعن درجات_الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة 36:23

القليوبية 36:23

الجيزة 36:23

السلوم 28:20

مطروح 28:20

الاسكندرية 30:23

البحيرة 34:22

كفرالشيخ 35:23

دمياط 28:22

بورسعيد 28:21

العريش 29:22

رفح المصرية 28:21

الدقهلية 35:23

السنبلاوين 36:24

الشرقية 37:23

العاشر من رمضان 36:24

الغربية 37:23

المنوفية 36:23

السادات 35:22

الإسماعيلية 36:23

السويس 35:23

نخل 35:24

سانت كاترين 29:19

شرم الشيخ 37:24

الطور 37:25

رأس غارب 36:23

الغردقة 37:27

سفاجا 37:32

مرسى علم 34:32

القصير 35:29

حلايب 37:28

شلاتين 38:29

رأس حدربة 39:23

الفيوم 36:23

بنى سويف 36:23

المنيا 36:24

اسيوط 37:24

سوهاج 38:24

قنا 37:23

الاقصر 39:23

ادفو 38:24

أسوان 39:26

أبو سمبل 37:23

الوادى الجديد 37:25