/641884/عاجل--عبد-الرحمن-وائل-يتأهل-لربع-نهائي-طوكيو-في-التايكوندو

خطف عبد الرحمن وائل، لاعب منتخب التايكوندو، بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو عقب الانتصار علي لاعب إسبانيا.

ومن المقرر أن يواجه عبد الرحمن وائل البوسني نيزداد هوسيتش بربع النهائي في تمام الساعة 7:28 في مواجهة يأمل فيها بطل مصر في حسم التأهل والإقتراب من الميدالية الإولي.

وكان عبد الرحمن وائل قد تأهل بعد الفوز الإسباني خافيير بيريز عقب حسم الشوط الرابع22-20 .

يرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستقوم قناتي beIN 4K HDR وbeIN Sports HD Xtra 2 بإذاعة مباريات مصر، حيث تم فتح قناتي بي إن سبورتس إكسترا خلال شهر الأوليمبياد على تردد 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

مباراة منتخب مصر امام الارجنتين ستذاع غدا عبر قناة Bein Sport Xtra 2

كما يتم بث المباراة أيضاً على قناة bein 4k على قمر سهيل سات عبر تردد 11180 عامودي بمعامل تصحيح الخطأ 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

قائمة المنتخب الأولمبي

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

اخر مواجهات المنتخب

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب المصري تعادلا غاليا بطعم الفوز على حساب إسبانيا بدون أهداف في مباراة شهدت تألق واضح من خط دفاع الفراعنة والحارس العملاق محمد الشناوي.

وحصول مصر على نقطة ثمينة من بطل أوروبا وأحد المرشحين لحصد الميدالية الذهبية من البطولة بعد تألق واضح من أبناء النيل على رأسهم خط الدفاع والحارس محمد الشناوي.

أثار شوقي الغريب السخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن ظهر في لقطة تبدو محرجة بعد أن ألتقطت الكاميرات قيام المدرب بربط حزامه على الهواء مباشرة.

القائم الأيسر للشناوي ينقذ مصر من الهدف الأول من إسبانيا لتستمر مقولة الشناوي ومعه العارضة ينقذان الفراعنة من هزيمة قاسية.

خروج لاعبان من منتخب إسبانيا خلال أحداث الشوط الأول من أبرز الظواهر الغريبة في مواجهة مصر وإسبانيا حيث أجبرت الإصابة المدير الفني للإسبان على إجراء تغييرين إضطرارين.

تحقيق محمد الشناوي حارس مرمى رقما قياسيا ، حيث أصبح الشناوي أول حارس في تاريخ الكرة المصرية يشارك في بطولات كأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات والأولمبياد.