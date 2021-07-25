/641883/تغيرات-بالجملة-في-التشكيل-المتوقع-للمنتخب-الأولمبي-أمام-الأرجنتين

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت قيادة شوقي غريب، المدير الفني للفريق، مع نظيره منتخب الأرجنتين، غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا، ضمن منافسات ثاني مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع للفراعنة في مباراته مع منتخب الأرجنتين.

يشهد التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي عدة تغيرات، عن التشكيل الذي بدأ به في مباراته مع منتخب إسبانيا والتي انتهت بالتعادل السلبي، ومن المتوقع أن يبدأ شوقي غريب بصلاح محسن مهاجم النادي الأهلي وإبراهيم عبدالله لاعب فريق بيراميدز، على حساب أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا، وإمام عاشور لاعب فريق الزمالك، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي:

التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي في مباراة الأرجنتين

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – كريم عراقي.

في خط الوسط الدفاعي: أكرم توفيق – أسامة جلال – إبراهيم عبدالله.

في خط الهجوم: رمضان صبحي – صلاح محسن – طاهر محمد طاهر.

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، إجراء عدة تغيرات في تشكيل الفراعنة أمام منتخب الأرجنتين، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التغيرات الطفيفة التي سيجريها شوقي غريب في مباراة الأرجنتين:

قرارات شوقي غريب في مباراة منتخب الأرجنتين

تمكن منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، من خطف نقطة ثمينة أمام منتخب إسبانيا المرشح الأول للحصول على الميدالية الذهبية في دورة الأالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، في المباراة التي جمعتهم الأربعاء الماضي ضمن منافسات دور المجموعات من أولمبياد طوكيو، وخاض الفراعنة المباراة بتشكيل دفاعي، ووعد شوقي غريب المدير الفني للفريق بإجراء عدة تغيرات في مباراة الأرجنتين لتحسين أداء الفريق.

التعادل السلبي يحسم مباراة المنتخب الأولمبي وإسبانيا

يذكر أن منتخبنا الوطني الأولمبي، تمكن من الحصول على نقطة ثمينة في مباراته أمام منتخب إسبانيا، ضمن منافسات دور المجموعات من دور الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في أولى مبارياتهما في البطولة. وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، بينما تعرض منتخب الأرجنتين للهزيمة بهدفين نظيفين على يد منتخب أستراليا.