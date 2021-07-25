الجيزة تشن حملات لإزالة الباعة الجائلين بشوارع الهرم والمنيب وميدان الجيزة

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة شن حملاتها لإعادة الانضباط ورفع الاشغالات والتعديات من المحال العامة والمقاهى فى ضوء تكليفات اللواء أحمد راشد محافظه الجيزة بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفة دورية بنطاق الاحياء لتفعيل القانون وضبط المخالفين.





وفى ذلك الإطار، قام حى الهرم اليوم بشن حملة أستهدفت شارع المنشية بالكامل وشارع الوفاء والامل وقد تم خلالها ازالة عدد كبير من حالات الاشغالات المتنوعة وازالة كافة التعديات والاشغالات على حرم الطريق وفروشات الباعة الجائلين والتى تعدت 150 حالة تنوعت ما بين باعة جائلين ومفترشين الطريق العام واستاندات معروضات وفاترينات، وتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالفين وذلك تحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم.

كما قام حى شمال الجيزة بشن حملة بقطاعى المنيرة الشرقية والغربية اسفرت عن رفع 50 حالة اشغال للمقاهى والمحال واستاندات معروضات وذلك تحت اشراف اشرف بكر رئيس حى شمال.

كما قام حى جنوب بتنفيذ حمله بميدان الجيزة والمنيب من الداخل أسفرت عن إزالة كشك بطريق مصر أسيوط بدون ترخيص ورفع اشغالات الباعه الجائلين والمقاهى بمحيط محطة قطار الجيزة ومتفرعاته وذلك تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حى جنوب الجيزة.

من جهة أخرى، حرص أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم على تفقد أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط 600مم وخطى 200مم و150 بمنطقة المنيرة الغربية بشارع المطار وإبراهيم علام وشارع بولس بحى شمال الجيزة لمتابعة أعمال الإصلاح ومجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر.

ووجه محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكثيف المجهودات لسرعة الإنتهاء من جميع أعمال الإصلاحات لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية إلى المناطق التى تأثرت بانقطاع أو ضعف لضعوطات المياه نتيجة للقيام بأعمال الإصلاح والتى شملت مناطق المنيره الغربية ومدينه الأمل وشارع بشتيل بمتفرعاته.

كما وجه المحافظ رئيس حى شمال الجيزة بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أى معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء.

وخلال تفقده الأعمال، وجه المحافظ بتصريف المياه الناتجه عن الكسر فى بالوعات الصرف الموجودة بالمنطقة لتيسير حركة المارة والسيارات..لافتا الى أنه تم الدفع بعدد 7 سيارات شفط لسرعة رفع آثار المياه الناتجة عن الكسر إلى جانب توفير شركة مياه الشرب والصرف الصحى عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحه للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أى احتياجات أخرى للمواطنين من المياه بأى منطقة متأثرة.