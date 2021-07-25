الأوقاف توزع 18 طن لحوم أضاحى فى 4 محافظات اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن ذلك فى ضوء الإسهام المجتمعى بوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع أضاحى الأوقاف، مشيرة إلى أن التوزيع فى محافظات: (الشرقية – الغربية – المنيا – القاهرة)، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات: (الشرقية – الغربية – المنيا)، و6 أطنان لمحافظة (القاهرة)، وذلك للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.

وأشارت الوزارة، أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه (44) ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل فى أن اختصنا بخدمتهم، وعدم تصوير أحدٍ عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.