أهم مباريات اليوم الاحد الـ 25 من يوليو

يشهد اليوم الأحد الموافق الـ 25 من يوليو، على العديد من المباريات الهامة والحاسمة والقوية، في بطولة الأولمبياد، وفي الدوري المصري الممتاز،بعد غياب المباريات على أوقات متقاطعة في التوالي.

ويرصد دوت الخليج أهم مباريات اليوم في مختلف البطولات.

مباريات الدوري المصري:

الأهلي والإنتاج الحربي، تنطلق في الساعة السابعة مساء، علي ملعب الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

مباريات أولمبياد طوكيو:

مصر الأولمبي والأرجنتين الأولمبي، في الساعة الـ 9:5 مساء.

إستراليا وإسبانيا الأولمبي، في الساعة الـ 12:5 مساء.

السعودية وألمانيا الاولمبي الساعة الـ 1:5 مساء.

فرنسا وجنوب إفريقيا الأولمبي الساعة الـ 10 صباحا.

نيوزلاندا وهيندرواس الأولمبي الساعة الـ 10 صباحا.

كوتيفوار والبرازيل الساعة الـ 10:5 صباحا.

اليابان والمكسيك الساعة الواحدة مساء.

رومانيا وكوريا الجنوبية الأولمبي الساعة الواحدة مساء.

قائمة الأهلي في مواجهة الإنتاج

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

هدف الأهلي في المباراة

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز، والمضي قُدمًا في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة ، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.