/641879/تعرف-على-ملعب-لقاء-الزمالك-وغزل-المحلة-في-الدوري

أكد محمد عبد الرازق رئيس استاد الاسكندرية، موافقة مسؤولي الملعب على طلب نادي الزمالك بإقامة مواجهة الفارس الأبيض أمام غزل المحلة بين أروقته، في الثالث من أغسطس القادم في الدوري الممتاز.

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ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في الثالث من أغسطس المقبل، في خضم منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال غبد الرازق في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "نادي الزمالك خاطبنا رسميًا قبل إجازة عيد الأضحى موضحًا رغبته في خوض مواجهة غزل المحلة المؤجلة على ملعب الإسكندرية".

وأضاف: "تشاورنا مع شركة الصيانة وأكدوا أن ضياع أسبوع كامل دون صيانة سيؤثر على الملعب، ويتبقى 16 مباراة ستقام على ملعب الإسكندرية، وهذا سيسبب إجهادًا كبيرًا على الملعب".

الزمالك يحدد ملعب مبارتي الوديتين

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خوض الفريق لمباراته الودية الأولى أمام منتخب القسم الثاني المقرر لها يوم الإثنين المقبل بملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وأوضح الجهاز الإداري أن الفريق سيخوض المباراة الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي المقرر لها يوم الخميس المقبل بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالاتفاق بين الطرفين.

تدريبات بدنية

أدى محمود عبد الرازق “شيكابالا” وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة في الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بمعسكر برج العرب.

ويؤدي شيكابالا وحازم إمام تدريبات بدنية بناء على طلب الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل الوصول لحالة بدنية مثالية خلال الوقت الحالي.

تقسيمة قوية للزمالك

كما أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة فنية خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بمعسكر برج العرب بالإسكندرية استعدادا لخوض مواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

وحرص كارتيرون على تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال التقسيمة، مع إيقافها من أجل شرح المطلوب من كل لاعب وتصحيح بعض الأخطاء .