جدة - نرمين السيد - استقبل مطار أسيوط الدولى، اليوم السبت رحلة طيران شركة "أير ليبيا" رقم Q 155/1567 قادمة من دولة ليبيا وعلى متنها 79 راكبًا منهم 30 طفلاً للعلاج بمستشفيات جامعة أسيوط، وسط إجراءات مشددة واحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





كان فى استقبالهم مسئولى العلاقات العامة بمطار أسيوط الدولى ومسئولى العلاقات العامة بمستشفيات جامعة أسيوط، وذلك تحت إشراف اللواء طيار أشرف عادل، مدير مطار أسيوط الدولى، والدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وأحمد آمال، مدير عام العلاقات العامة بمطار أسيوط الدولى. يذكر أنه لأول مرة يتم علاج الأطفال الليبيين المصابين بعيوب خلقية بالشفاة الأرنبية، وشق سقف الحلق بمستشفى أسيوط الجامعى ضمن قافلة طبية مجانية جديدة لمؤسسة عملية الابتسامة مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للعلاج بالمستشفيات المصرية.. مطار أسيوط يستقبل 30 طفلا ليبيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.