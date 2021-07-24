الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمركب نيلي قرب كوبري الجامعة بالجيزة

سيطر رجال الحماية المدنية مساء اليوم السبت على حريق هائل اندلع فى مركب ثابت على كورنيش النيل أمام فندق فور سيزون بالقرب من كوبرى الجامعة.

وتابع مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، بنفسه والذى انتقل على الفور عمليات الإطفاء وحتى انتهاء عمليات التبريد.

وأمرت النيابة العامة بحصر التلفيات واستمعت لشهود العيان وطلبت تقرير المعمل الجنائى واستعجلت تحريات المباحث لكشف ملابسات الحريق الذى لم يسفر عن أى إصابات فى العاملين أو رواد المركب.

ونجحت قوات الحماية المدنية فى محاصرة الحريق والسيطرة عليه، مستعينة بسيارات إطفاء ولانشات إطفاء تتمركز فى محيط المركب لحين انتهاء عمليات التبريد بالكامل.

وكشفت المعاينة، عن أن النيران التهمت الطابق العلوى للباخرة المخصص لتقديم الوجبات والمشروبات للمترددين على المركب ورجحت المعاينة أن يكون سبب الحريق هو ماس كهربى.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا بنشوب حريق فى المركب النيلى، ودفعت بـ 5 سيارات إطفاء مع الاستعانة بلانشات إطفاء من النيل لمحاصرة الحريق.