/641872/وزير-الكهرباء-البوروندي-يشيد-بدعم-مصر-المتواصل-لـ--بوجومبورا

استقبل السفير المصري في بوجومبورا ياسر العطوي، وزير الكهرباء والطاقة البوروندي” Ibrahim UWIZEYE“، قبيل زيارته إلى مصر خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ يوليو الجاري، والتي من المقرر أن يلتقي خلالها بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري.

دوت الخليج يكشف تفاصيل لقاء السفير المصري في بوجمبورا بوزير الكهرباء البوروندي

وأعرب وزير الكهرباء البوروندي خلال المقابلة عن بالغ سعادته لزيارة مصر وتطلعه للقاء المسئولين المصريين، مشيداً بالدعم المصري المتواصل لبوروندي ومؤكداً على أهمية مباحثاته لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث أوجه الاستفادة البوروندية من الدعم المصري، المقدر للغاية من رئيس الجمهورية البوروندي شخصياً، في كافة المجالات وخاصةً مجال الكهرباء.

دعم مصر لبوروندي

هذا، وتأتي الزيارة استكمالاً للنتائج الهامة لزيارة الرئيس البوروندي "إيفارست ندايشيمي" الأخيرة إلى مصر في شهر مارس الماضي، والتي تم خلالها الاتفاق على تقديم مصر المساندة والدعم لخطة الرئيس البوروندي التنموية والاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء فائق الاهتمام لتعزيز العلاقات المصرية البوروندية الثنائية ودفعها قدماً في مختلف المجالات.

مصر وبوروندي علاقات مميزة

وتعد بوروندي من دو حضول النيل التي تربطت بعلاقات مميزة مع مصر، انعكست على الموقف البورندي الداعم للتوصل اتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيبويا ينهي في أزمة سد النهضة.

كما وقعت مصر وبوروندي اتفاقية عسكرية، لتعزيز التعاون في المجال العسكري، بما ينعكس إيجابيا على علاقة البلدين.

كذلك فاز تحالف “ CMV“ بووندي وشركة "أوراسكوم" المصرية، في إنشاء أمبر محطة كهرومائية في بوروندي بتمويل من البنكل الدولي.

الجالية المصرية في بوروندي

واحتفلت الجالية المصرية ببوروندي بثورة 23 يوليو المجيدة، وقال السفير ياسر العطوي:" يطيب لي أن أشير إلى ما تشهده العلاقات المصرية البوروندية في الوقت الحالي من تطور ملحوظ يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الدولتين الشقيقتين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، نظراً لما تحظى به بوروندي من مكانة بارزة بالنسبة لمصر حيث يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الشقيقتين إلى عام 1964 مع افتتاح سفارة مصرية في بوروندي بعد حصولها على الاستقلال"..

وأضاف "العطوي":"ولاتزال مصر عازمة على الاستمرار في مشاركة ثمار نهضتها ورقيها وتقدمها مع كافة شقيقاتها من الدول العربية والإفريقية، إيماناً منها بأن رفاهية الشعوب لا تتحقق إلا بالتعاون والتكامل بينهم وصولاً للهدف الأسمى بأن يعم السلام والأمن أرجاء العالم"..

مصر تروج للسياحة في بوروندي

ومن ضمن العلاقات المصرية البوروندية، قامت الدكتورة اماني عصفور رئيس مجلس أعمال الكوميسا CBC(مصرية) باصدار كتيب بعنوان "دليل السياحة والحياة البرية والتراث" يتناول الكتاب أهم المقاصد السياحية بدول الكوميسا بغرض تنشيط السياحة والترويج لزيارة دول التجمع، كما يضم معلومات سياحية عن 19 دولة من دول تجمع الكوميسا.

وأوضحت الدكتور أماني أن بوروندي أول دولة من دول الكوميسا التي يستهدف الترويج لها.