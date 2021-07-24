نشرة أخبار الزمالك اليوم السبت الـ 24 من يوليو: الزمالك يحدد ملعب مبارتي الوديتين.. كارتيرون يحرص على رفع اللياقة البدنية..زيارة حسين لبيب معسكر الفريق

/641871/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم-السبت-الـ-24-من-يوليو-الزمالك-يحدد-ملعب-مبارتي-الوديتين-كارتيرون-يحرص-على-رفع-اللياقة-البدنيةزيارة-حسين-لبيب-معسكر-الفريق

شهد الزمالك اليوم السبت الموافق الـ 24 من يوليو، علي العديد من الأحداث الرياضية، والخاصة بكرة القدم، في غياب مباريات الفريق في الدوري، والذي يلتقي في الثالث من أغسطس القادم لقاء مع غزل المحلة، بالدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج أبرز الأحداث في القلعة البيضاء على مدار اليوم.

الزمالك يحدد ملعب مبارتي الوديتين

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خوض الفريق لمباراته الودية الأولى أمام منتخب القسم الثاني المقرر لها يوم الإثنين المقبل بملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وأوضح الجهاز الإداري أن الفريق سيخوض المباراة الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي المقرر لها يوم الخميس المقبل بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالاتفاق بين الطرفين.

تدريبات بدنية

أدى محمود عبد الرازق “شيكابالا” وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة في الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بمعسكر برج العرب.

ويؤدي شيكابالا وحازم إمام تدريبات بدنية بناء على طلب الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل الوصول لحالة بدنية مثالية خلال الوقت الحالي.

تقسيمة قوية للزمالك

كما أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة فنية خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بمعسكر برج العرب بالإسكندرية استعدادا لخوض مواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

وحرص كارتيرون على تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال التقسيمة، مع إيقافها من أجل شرح المطلوب من كل لاعب وتصحيح بعض الأخطاء .

زيارة حسين لبيب للزمالك

حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بصحبة حسين السيد عضو اللجنة ، على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمقام حاليا في برج العرب مساء أمس.

وعقد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين، حرص خلالها على تحفيزهم قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز، مؤكدا ثقته في قدرة الفريق على تحقيق اللقب، كما طالبهم بالفوز في جميع المباريات المتبقية بالدوري وعدم التفريط في أي نقطة.

وأكد حسين لبيب دعم مجلس الإدارة للفريق والجهاز الفني من أجل التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر، بعد الوصول إلى نصف نهائي الكأس، وصدارة الدوري بفارق كبير على وصيف الدوري الممتاز.