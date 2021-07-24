السياحة: مصر سوق سياحى ومقصد هام 

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار، إن حركة السياحة متوقفة منذ فترة طويلة، وتوقف الرحلات الروسية كانت قبل فترة كورونا، مشيرا إلى أن فتح الرحلات بين مصر وروسيا يعني أن مصر مقصد سياحي هام ومطلوب.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "مصر لديها مقومات تجعلها مقصدا هاما للسياحة، ويدفع الدول لتكون موردا للسياحة وتمثل مصر سوقا جيدا للعديد من الدول، وعودة الرحلات الروسية هام للغاية في عودة قطاع السياحة واستعادته لعافيته".

وقال: "كل التعليمات ركزت على الاستعداد لاستقبال السائحين، وكانت التوقعات أن تكون هناك انفراجة بعد فترة التوقف، حيث جرى تجهيز الفنادق وتشكيل لجان لمتابعة الفنادق والوصول للمستوى المطلوب، ونعيد تجهيز الفنادق بحيث تضاهي الفنادق العالمية، وعندما نقول إن هذا الفندق 4 نجوم، فلابد أن يكون ممثال لفنادق 4 نجوم خارج مصر، ومن يقل عن تحقيق المعايير المطلوبة يهبط درجة في التقييم".