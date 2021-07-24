فريدة الشوباشي لـ دوت الخليج : جمال عبد الناصر جسد قيمة الوطنية من خلال ثورة 23 يوليو

/641870/فريدة-الشوباشي-لـ-تحيا-مصر--جمال-عبد-الناصر-جسد-قيمة-الوطنية-من-خلال-ثورة-23-يوليو

قالت الدكتورة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جسد قيمة الوطنية والانتماء للمواطن من خلال ثورة 23 من يوليو، مؤكدة أن ثورة يوليو وهبت مصر الاستقلال والقيم الوطنية ، مضيفة”أن مصر التي أنشأت مختلف الحضارات حول العالم.

ذكري ثورة يوليو

ولفتت النائبة فريدة الشوباشي ،عضو مجلس النواب،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى بناء السد العالي فى اسوان ، مؤكدة أنه من أكبر مشروعات القرن العشرين ، مثمنة قول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر “أن الارداة المصرية لن تعلو عليها ارادة آخري، مطالبة بضرورة استراجاع قدرتنا على الصناعة والزراعة والتنمية فى كل المجالات.

الجلسة العامة

هذا ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، عقد جلساته العامة غدا الأحد الموافق 25\7\2021، لمناقشة تقرير لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إضافة إلى التصديق على مضابط الجلسات، وأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.