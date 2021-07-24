/641869/الخطيب-لـ-لاعبي-الأهلي-جمهورنا-مش-بيشبع-بطولات-ومنقدرش-نزعله

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي، جلسة مفتوحة مع الجهاز الفني ولاعبي فريق الكرة اليوم، قبل الدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث وما جاء في تدريبات الأهلي الأخيرة قبل مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري.

وتحدث محمود الخطيب مع اللاعبين بوضوح، مؤكدًا أن مرحلة السوبر الإفريقي ودوري الأبطال قد انتهت، والفريق أمامه تحديات كبيرة في مرحلة جديدة تخص بطولة الدوري وكأس مصر والسوبر المصري.

كلمة محمود الخطيب

وشدد رئيس النادي على ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على الحسم بأقدامهم دون الانتظار لنتائج الآخرين مثلما هو معتاد دائمًا.

وأضاف أنه إذا كانت النتائج لم تكن على النحو المطلوب في بعض المباريات السابقة، فإن الفريق قادر على تصحيح الأوضاع وتحقيق ما يسعد جماهير الأهلي.

وأكد محمود الخطيب للاعبين وجهازهم الفني أن طموحات الجماهير لا تتوقف عند عدد من البطولات، وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تركيز مستمر ومجهود مضاعف في كل الاتجاهات لتحقيق كل الأهداف.

موقف الأهلي في الدوري

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة ، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق « مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة ».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

خطة تدعيم الفريق الأول بالأهلي

تأتي تحركات النادي في هذا الصدد في ضوء استراتيجية العمل التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع محمود الخطيب ، رئيس النادي ، وخالد بيبو ، مدير قطاع الناشئين، وميشال بروكيش ، المدير الفني للقطاع، وفى حضور لجنة التخطيط ، وذلك لتطوير قطاع الناشئين بالنادي ، ومد الفريق الأول بالعناصر المميزة وفقًا للخطة الموضوعة التي تعتمد على عدة محاور، منها تطوير قدرات مدربي القطاع بما يتناسب مع التطور الحادث في عالم التدريب ، وتوفير وسائل وأدوات التدريب الحديثة ، مع الاستعانة بالوسائل البصرية والسمعية في إعداد المدربين، وتطوير البنية التحتية للقطاع، بما يضمه من ملاعب للتدريب وصالات.