حقوق النواب تناقش تطبيق وزارة التضامن معايير حقوق الإنسان بمكاتب التأمينات الإجتماعية..غدا

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها غدا، لمناقشة بعض طلبات الاحاطة والمقترحات المقدمة من النواب، كما تناقش لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، طلبات الاحاطة المقدمة من:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجان البرلمان غدا

- النائب هند حازم، بشأن: عدم وجود مصاعد كهربائية أو مطالع ومنازل مخصصة لخدمة الاشخاص ذوى الاعاقة بكافة محطات السكك الحديدية والمترو.

لجنة النقل والمواصلات

اختلاف منسوب أرصفة المحطات عن مدخل عربات القطارات والمترو.

- النائب مصطفى محمود مصطفى، بشأن الحاجة الى إنشاء كوبري أعلى مزلقان الجذيرية بمركز ومدينة قنا.

- النائب خالد أبو نحول، بشأن عدم البدء في تنفيذ كوبرى فرشوط العلوى بمزلقان فرشوط القبلي بمحافظة قنا.

- النائب محمد عبد السلام حجازي، بشأن الحاجة الى إحلال وتجديد مزلقان السكة الحديد بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

- النائب محمود عادل شعلان، بشأن إنشاء كوبرى أعلى مزلقان شارع الجيش بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

لجنة الادارة المحلية

كما تناقش لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني ، طلبي اإلحاطة المقدمين من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن: الاول: إغلاق مول الترجمان الكائن بحي بولاق أبو العلا – محافظة القاهرة، الذي تمتلكه الشركة القابضة للنقل البري بنسبة 81 %والباقي مقسم بين مؤسستي الاهر ام وأخبار اليوم، ويتم إدارته بالتعاون مع المحافظة في ظل تزايد وانتشار الباعة الجائلين بحي بولاق أبو العلا وعدم وجود أماكن لهم.

كوبري بولاق ابو العلا

الثاني: كوبري بولاق أبو العلا المعدني الذي تم تفكيكه في أواخر التسعينات من القرن الماضي وتم وضعه أسفل كوبري الساحل دون أية حماية أو رؤية لإعادة استخدامه مرة أخرى كمزا ر سياحي، كما كان معلن من محافظة القاهرة.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، استكمال مناقشة التوصيات الخاصة بالمذكرة بشأن موضوعي طلبي الاحاطة المقدمان من النائبتان: نانسي نعيم، وهند رشاد، بشأن مدى تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي لمعايير حقوق الانسان في مختلف مكاتب التأمينات الاجتماعية والادارات التي تتعامل مع الجمهور، وخاصة الادارات التي تتعامل مع كبار السن والمعاقين من أصحاب المعاشات أثناء ترددهم على المصالح التابعة للو زارة، في ضوء توصية مجلس الوزراء في عام 5017 بإنشاء وحدة لحقوق الانسان بكل و ازرة ومحافظة.