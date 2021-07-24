حملات مرورية وتموينية وإزالة تعديات فى عدة محافظات لضبط الخارجين عن القانون

جدة - نرمين السيد - ففى محافظة الغربية، قامت الأجهزة المعنية بالمحافظة (إدارات المرور، والمواقف، والتموين والوحدات المحلية)، بتكثيف الحملات على مواقف السيارات فى جميع المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة التزم جميع وسائل النقل بالتعريفة المتبعة وعدم زيادتها نهائياً وكذا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد من توافر الوقود بالمحطات، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور طارق رحمى.

وتلقى المحافظ تقريراً من مدير إدارة المواقف اللواء علاء يوسف، يفيد بالتزام جميع المواقف بالتعريفة الحالية.

ووجه المحافظ بالتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة لسائقى السرفيس والنقل الجماعى لاستغلال المواطنين ومخالفة تعريفة الركوب المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانبه أكد وكيل وزارة التموين بالغربية محمد أبو هاشم، على توافر جميع أنواع الوقود بكميات مناسبة داخل جميع المحطات مع التزام الجميع بالأسعار الجديدة.

وفى الإسماعيلية، أكد المحافظ شريف فهمى بشارة، قيام الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بأعمال رفع مخلفات الذبائح أول بأول بالإضافة إلى رفع المخلفات الصلبة والقمامة ونقلها إلى أماكن التجميع الرئيسية والمحارق البيئية وذلك خلال فتره إجازه العيد، بدون توقف.

وقال المحافظ، فى بيان، إن الوحدات المحلية قامت بتحرير 4 إنذارات لبعض محلات الجزارة المخالفة خلال حملة تفتيشية بيئية على نقاط الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة الإشتراطات البيئية على نقاط الذبح ورفع 384 طنا و360 كيلوجراما من المخلفات، ووقف ثلاث حالات بناء مخالف وذلك بمدينة الإسماعيلية، بجانب رفع كفاءة شبكات الإنارة وتضافر الجهود للإرتقاء بمستوى مختلف القطاعات الخدمية، مشيداً بأداء الوحدات المحلية خلال العيد وعملهم على مدار الساعة لمنع تراكم المخلفات.

وفى المنيا، واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائى المخالف فى إطار تنفيذ توجيهات المحافظ أسامة القاضى بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار بيان إعلامى صادر عن المحافظة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط نفذت عددا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدى للبناء المخالف والعشوائى، منها إيقاف وفك شدة خشبية لدور ثانى علوى، وإزالة فى المهد لتعدى على أرض زراعية بقرية طحا الأعمدة، كما جرت إزالة فى المهد بقرية الإعتزاز وفك أعمال شدة خشبية بقرية الحتاحتة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى الأقصر، قام محمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية شمال المحافظة، بإزالة أشجار كافور على مساحة 320 فدانا على الطريق الصحراوى الشرقى، وجرى تحرير محضر تعد على أملاك الدولة، وذلك برفقة يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية ومحمد إسماعيل مدير الأملاك بالمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات محافظ الأقصر مصطفى الهم، بضرورة المتابعة المستمرة لرؤساء المراكز والمدن بالمحافظة للتعديات على أراضى أملاك الدولة.

وفى الأسكندرية، نفذت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الزراعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بعزبة "جون" بزمام إدارة المعمورة، بحى المنتزة ثان وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية وتطبيقا للقانون.

وقال حسن الجمال رئيس حى المنتزه ثان، فى بيان، إنه جرى خلال الحملة إزالة تعديات على إحدى الأراضى الزراعية الواقعة بزمام إدارة المعمورة الزراعية "حوض السبعين عزبة جون - طريق الطابية "، وهى عبارة عن مبانِ وأعمدة خرسانية على مساحة 17 قيراطا و7 أسهم.