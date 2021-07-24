سفير مصر فى بوجمبورا يلتقى بوزير الكهرباء البوروندى عشية زيارته للقاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير ياسر العطوى، سفير جمهورية مصر العربية فى بوجومبورا، وزير الكهرباء والطاقة البوروندى Ibrahim UWIZEYE فى إطار التحضيرات الأخيرة لزيارة الوزير البوروندى إلى مصر خلال الفترة من 24 إلى 28 يوليو الجارى، والتى من المقرر أن يلتقى خلالها بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى.





من جانبه، أعرب وزير الكهرباء البوروندى خلال المقابلة عن بالغ سعادته لزيارة مصر وتطلعه للقاء المسئولين المصريين، مشيداً بالدعم المصرى المتواصل لبوروندى ومؤكداً على أهمية مباحثاته لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث أوجه الاستفادة البوروندية من الدعم المصرى، المقدر للغاية من رئيس الجمهورية البوروندى شخصياً، فى كافة المجالات وخاصةً مجال الكهرباء. هذا، وتأتى الزيارة استكمالاً للنتائج الهامة لزيارة الرئيس البوروندى "إيفارست ندايشيمى" الأخيرة إلى مصر فى شهر مارس الماضى، والتى تم خلالها الاتفاق على تقديم مصر المساندة والدعم لخطة الرئيس البوروندى التنموية والاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإيلاء فائق الاهتمام لتعزيز العلاقات المصرية البوروندية الثنائية ودفعها قدماً فى مختلف المجالات.

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