غدًا.. لجنة التعليم بالبرلمان تستمع لأصحاب المدارس الخاصة

جدة - نرمين السيد - تستقبل لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، غدًا بوفد من ممثلى أصحاب المدارس الخاصة فى جلسة استماع تستمر على مدار يومين، لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع التعليم الخاص، ومقترحات بكيفية النهوض بذلك القطاع الحيوى وحل المشكلات التى تعانى منها.





ومن المقرر أن يعلن ممثلى أصحاب المدارس الخاصة المشاركين فى جلسات الاستماع عن عدد من المبادرات ضمن مسئوليتهم المجتمعية لدعم تطوير العملية التعليمية، فى إطار مساعى الدولة للنهوض بالعملية التعليمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى ينفذها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويقدم وفد المدارس الخاصة مشروعات قوانين ومبادرات لحل أزمات قطاع التعليم الخاص، والتأكيد على أن منظومة التعليم الخاص أصبحت الجناح الثانى للنهوض بالتعليم المصرى، ومن المقرر الإعلان عن توفير منح دراسية مجانية بالمدارس الخاصة لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة، بجانب منح دراسية لذوى القدرات الخاصة، وتقديم تصور توأمة لدعم المدارس الحكومية بما يضمن التكامل والتعاون لتحقيق صالح العملية التعليمية.

ويقدم الوفد مشروعا للتنمية المهنية لمعلمى المدارس الخاصة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، يشمل تدريب المعلمين والإداريين على وسائل التعلم الحديثة ومهارات الاتصال والتواصل بما يضمن تحقيق التطوير المطلوب.

كما يعرض الوفد تجربة التعليم الخاص فى ظل أزمة كورونا والخروج بالعام الدراسى لبر الأمان واستعدادات العام الدراسى الجديد والإجراءات الاحترازية التى يتم اتباعها بما يضمن الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين وكل المشاركين فى العملية التعليمية.

وأكد الدكتور المندوه الحسينى، رئيس الجمعية المصرية للمدارس الخاصة، التزام المدارس بتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم والممثلة فى قرارات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بما يضمن الوصول للأهداف المرجوة من تعليم أبنائنا، باعتبار أن التعليم الخاص هو الجناح الثانى للعملية التعليمية مع التعليم الحكومى.

وأشار "الحسينى" إلى أن المدارس الخاصة تواجه هجمة غير مبررة فى كثير من الأحيان، وأن الأفضل أن تتكاتف الجهود من أجل تحقيق خدمة تعليمية مميزة لأبنائنا الطلاب.