/641863/كارتيرون-حكما-لتقسيمة-مصغرة-بين-لاعبي-الزمالك-في-التدريبات

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة بين بعضهم البعض، أثناء التدريبات الجماعية للفريقن والتي أقيمت مساء اليوم السبت، بمعسكر برج العرب بالإسكندرية، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

كارتيرون حكما لمباراة بين لاعبي الزمالك

قام لاعبو الزمالك بخوض تقسيمة مصغرة بين بعضهم البعض، في ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب بمدينة الإسكندرية، وأقيمت التدريبات بفريق كامل 11 لاعبا أمام مثلهم، وذلك بناء على قرار الجهاز الفني للفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ولقن باتريس كارتيرون لاعبيه ببعض الجمل الفنية والتكتيكية، في المباراة التي شهت تواجده كحكم للمباراة، مع حرصه على متابعة تنفيذ اللاعبين للخطة.

موعد مباراة الزمالك والمحلة

وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.

مباراة الزمالك والمحلة

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات.

وهزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدف واستقبلت شباكه 18 هدف، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة الماضى، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظراً لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يوماً.