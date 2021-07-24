/641862/تدريبات-قوية-لحراس-مرمى-الأهلي-في-غياب-الشناوي

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق، خلال مران الأهلي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج أبرز الأحداث في تدريب الأهلي استعدادا لموجهة الإنتاج الحربي بالدوري.

وحصل الرباعي على وحدات تدريبية متنوعة في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد «الأهلي we السلام» في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته صباح أمس الجمعة، دون الحصول على راحة سلبية عقب التعادل 1-1 في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء الخميس على ملعب «الأهلي we السلام»، والمؤجلة من الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز.

جلسة موسيماني مع الاهلي

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مع جهازه المعاون قبل مران اليوم السبت، وشهدت مناقشة التحضيرات الخاصة بمباراة الإنتاج. ويغيب عن الأهلي في مباراة الإنتاج السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

موقف الأهلي في الدوري

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة ، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق « مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة ».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

خطة تدعيم الفريق الأول بالأهلي

تأتي تحركات النادي في هذا الصدد في ضوء استراتيجية العمل التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع محمود الخطيب ، رئيس النادي ، وخالد بيبو ، مدير قطاع الناشئين، وميشال بروكيش ، المدير الفني للقطاع، وفى حضور لجنة التخطيط ، وذلك لتطوير قطاع الناشئين بالنادي ، ومد الفريق الأول بالعناصر المميزة وفقًا للخطة الموضوعة التي تعتمد على عدة محاور، منها تطوير قدرات مدربي القطاع بما يتناسب مع التطور الحادث في عالم التدريب ، وتوفير وسائل وأدوات التدريب الحديثة ، مع الاستعانة بالوسائل البصرية والسمعية في إعداد المدربين، وتطوير البنية التحتية للقطاع، بما يضمه من ملاعب للتدريب وصالات.