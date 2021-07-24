زراعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تدهور إنتاجية التقاوي المحلية بجميع محافظات الجمهورية..غدا

/641856/زراعة-النواب-تناقش-طلب-إحاطة--بشأن-تدهور-إنتاجية-التقاوي-المحلية-بجميع-محافظات-الجمهوريةغدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها غدا الأحد الموافق 25\7\2021، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والمقترحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، كما تناقش لجنة الزراعة والري رئاسة النائب هشام الحصري، طلبات الإحاطة المقدمن من:

النائب عامر الشوربجي، بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية وآلية التصرف في إنتاجها وحصيلة بيعها وعدد الاصناف التي تم تسجيلها خلال العشرون سنة الماضية من محاصيل الارز والقمح مقارنة بمحصول الذرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب غدا

النائب توحيد تامر، بشأن تدهور إنتاجية التقاو ي المحلية بجميع محافظات الجمهورية لصالح الشركات المستوردة للتقاوي.

مشروعات التعمير

النائب طلبه النحال، بشأن عدم تسليم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعقود تمليك المنتفعين لمساحاتهم الزراعية بمركز بدر والتابع للمراقبة العامة للتنمية بجنوب وغرب التحرير منذ عام 5002 رغم قيامهم بدفع مقدمات الثمن والاقساط.

لجنة التعليم

كما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي ، برئاسة النائب سامي هاشم، خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس الخاصة.

اللجنة الدينية

كما تناقش اللجنة الدينية خلال اجتماعها برئاسة النائب، أسامة العبد، موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن تعيين عمال المساجد التي ليس بها عمال.

- استمرار مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب عصام دياب، بشأن إحلال وتجديد مسجد الجزارية بأبو شحاته التابعة لمركز الاسماعيلية.

الجلسة العامة

هذا ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، عقد جلساته العامة غدا الأحد الموافق 25\7\2021، للتصديق على مضابط الجلسات، إضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.