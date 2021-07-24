نشوى الشريف لـ دوت الخليج: ثورة 23 يوليو حافظت على الهوية المصرية من طمس معالمها

/641854/نشوى-الشريف-لـ-تحيا-مصر-ثورة-23-يوليو-حافظت-على-الهوية-المصرية-من-طمس-معالمها

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى ذكرى ثورة 23 من يوليو، أنها من أوائل الثورات التي حافظت على الهوية المصرية من طمس معالمها، فضلا عن مواجهة أي تداخلات أجنبية تحاول الهيمن على استقلال الدولة المصرية فى تلك الحقبة.

ذكرى ثورة 23 يوليو

وأشارت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ثورة 23 يوليو أكدت أن مصر لا يحكمها سوى المصريين،لافتة إلى أن لكل حقبة زمنية متطلباتها السياسية والاجتماعية، كما حدث خلال ثورة 30 من يونيو 2013 ،والتي جاءت تلبية لمطالب المصريين فى الحفاظ على الهوية المصرية من الانسياق وراء الجمعات الارهابية، فضلا عن مكافحة الارهاب ، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري على جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الضباط الاحرار

وتابعت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،أن أي عمل ناجح يحتاج لثورة ، كما انها اثبتت أن مصر مليئة بالابناء الاوفياء ،مشددة أنه عندما تتطلب الدولة الحفاظ على كرامتها كرامة ابنائها يلبون النداء للحفاظ على هيبة الدولة، مثمنة أن ثورة يوليو غيرت ملامح الحياة الساسية فى مصر .