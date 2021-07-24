انت الان تتابع تفاصيل خبر العروسة جولي.. العريس ريختر يتسبب في نقل عروسته للمستشفى ليلة زفهافها ورد فعله بعد إصابة العروسة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - خيبة أمل أصيب بها العريس بعد إصابة العروسة جولي في ليلة زفافها ونقلها إلى المستشفى بشكل عاجل وحملها على كرسي متحرك، والسبب في ذلك يعود إلى عريسها، الذي لم يأخذ بيدها، حيث كانت العروسة تؤدي رقصة الفرح الأولى لها صحبة عريسها وسط فرحة شديدة منهما ومن أقارب وأصدقاء العروسين.

العروسة جولي والعريس ريختر

حيث تأجل زفاف العروسين “جولي، وباول ريختر” العام الماضي بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم، ولكن هذا العام تم تحديد موعد الزفاف والذي أقيم بالفعل نهاية الأسبوع الماضي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ومن شدة الفرحة أدى العروسين الرقصة الأولى بعد عقد قرانهما.

وأثناء أداء رقصة الفرح الأولى للعروسين والعريس يمسك بها، أصيبت العروسة جولي بالتواء في القدم ولم ينهضها العريس ريختر، فأتي العريس على الفور بكرسي متحرك لعروسته، لعدم مقدرتها على الحركة ونقلت إلى المستشفى بشكل عاجل والتي أعطتها العديد من المسكنات لاستكمال مراسم الزفاف.

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رد فعل العريس على إصابته عروسته ليلة الزفاف

ويقول العريس ريختر والذي يعمل ملازماً بالجيش، أنه أصيب بصدمة كبيرة لحظة إصابته عروسته جولي، مضيفاً أنه لم يستطع أن يشاهد فيديو إصابة زوجته جولي، مؤكداً أنه كانت تتألم بشدة، حيث خضعت لتثبيت الركبة نتيجة الإلتواء، وتقول العروسة أنها شعرت بحب جميع الحاضرين لها بعد إصابتها، مضيفةً أنهم جميعاً كانوا قلقون عليها وكانوا ينتظروا خروجها من المستشفى وأعربت عن امتنانها للجميع ممن سألوا عنها وساندوها.