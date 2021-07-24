التنمية المحلية: تلقينا 562 شكوى ونجحنا فى حل 76 % منها 

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه لا زيادة في تعريفة النقل الجماعى والسيرفيس بالمحافظات، كما وجه وزير التنمية المحلية بالمحافظات بمتابعة الأمر بالمواقف والسيرفيس وتكثيف الحملات والتعامل بكل الحزم مع السائقين.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم، عملية المتابعة مستمرة وبنهاية اليوم سيكون هناك حصر بما تم وحتى الأمس استقبلنا 562 شكوى من مبادرة صوتك مسموع وجارى فحصها ولم تكن كل الشكاوى زيادة تعريفة الركوب ولكن كن هناك شكاوى من تقسيم خط السير.
وأكد أنه لم نجد من حاول رفع تعريفة الركوب حتى الآن، وبالمتابعة على الأرض بالمحافظات نجحنا ف حل 76 % من الشكاوى التي تلقيناها من مقاهى تقدم الشيشة ورفع القمامة ومشكلات مياه الشرب ورفع إشغالات وإغلاق شوادر الأضاحى والذبح خارج السلخانة وتم التصدي لمحاولات الذبح في الشارع.
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