/641853/كيف-استعد-المنتخب-الأولمبي-لمواجهة-الأرجنتين-في-أولمبياد-طوكيو

شهدت الساعات الماضية تكثيف من الجهاز الفني واللاعبين واستغلال كل دقيقة من أجل الاستعداد لمواجهة الأرجنتين في ثاني جولات المجموعة الثالثة، بدء اليوم بتناول الإفطار ثم اعقبه محاضرة فنية متخصصة كان البطل فيها لقطات من لقاء مصر وإسبانيا ثم لقاء الأرجنتين وأستراليا.

ويستعرض دوت الخليج أخر تدريبات المنتخب الأولمبي قبل مواجهة الأرجنتين.

وحدد شوقي غريب سلبيات اللقاء الأول وضرورة التخلص منها في لقاء الغد، ثم تناول بالشرح والتفصيل طريقة لعب المنتخب الأرجنتيني ومفاتيح اللعب التي يعتمد عليها وكذلك دور كل لاعب في المباراة.

تصريحات شوقي غريب

وأكد شوقي غريب على ان هناك اختلاف كبير بين الكره الاسبانية والأرجنتينية وبالتالي فإنه يتوقع أن يكشف فريقنا الأولمبي عن وجهه الحقيقي أمام الأرجنتين.

وقال غريب أنه يعلم أن منافسه غدا ليس أمامه فرصة أخري أمامنا وبالتالي فإن الجهاز الفني استعد جيدا وجاهز للمواجه، بعدها تناول الفريق وجبة الغذاء ثم تحرك إلي ملعب التدريب ليبدأ مرانه في السابعة والنصف مساءا تحت الأضواء الكاشفة في أحد الملاعب الفرعية،

وقاد الدكتور كمال عبدالواحد مخطط أحمال المنتخب الأولمبي التدريبات البدنية والاستشفائية في بداية المران لتهيئة اللاعبي، ثم فقره خططية وتكتيكية بإشراف معتمد جمال المدرب العام ومحمد شوقي المدرب وأخيرا تقسيمه في منتصف الملعب شارك فيها جميع اللاعبين وأدارها شوقي غريب.

طوارئ في الجهاز الطبي

ويشهد معسكر المنتخب الأولمبي، طوارئ في الجهاز الطبي، ومنذ وصول بعثة المنتخب الأولمبي إلي اليابان والجهاز الطبي الذي يقوده أيمن زين طبيب الفريق وصلاح عاشور للعلاج الطبيعي ومحمد صلاح والعمل لايتوقف حيث عمل الاجراءات الاحترازية كاملة ثم الاشراف على عمل المسحات الطبية للكشف عن كورونا والاطمئنان على سلامة جميع أفراد البعثة وفي المساء تبدأ جلسات العلاج الطبيعي والاستشفاء للاعبين وتجهيزهم للمباريات.

وتعادل المنتخب المصري في المباراة الأولى أمام نظيره الإسباني بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويدخل الفراعنة المباراة ويسعى لتحقيق الفوز الأول في مواجهة الأرجنتين، والتي فشلت في تحقق الفوز أمام منتخب استراليا.