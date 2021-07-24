وزير الأوقاف يشكر الرئيس على اهتمامه بعمارة بيوت الله

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف فى بيان له "أتوجه باسمى وباسم جميع العاملين بوزارة الأوقاف بخالص الشكر والامتنان والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (حفظه الله) على اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة، ومساجد آل البيت (رضى الله عنهم) بصفة خاصة".

وأضاف جمعة، "أسأل الله (عز وجل) أن يجزيه عن ذلك خير الجزاء، وأن يزيد سيادته سدادًا وتوفيقًا فى خدمة الدين والوطن".