فيديو.. وزير الأوقاف: الإسلام دين مكارم الأخلاق

جدة - نرمين السيد - وتابع وزير الأوقاف فى فيديو نشره عبر قناته على موقع يوتيوب: "يقول النبى محمد صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلىّ وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة يارسول الله قال تقوى وحسن الخلق".

وأضاف الوزير: "هذه الأخلاق لابد أن تظهر فى التعامل مع الخلق، فى الصدق والأمانة والوفاء والوفاء بالعهد والبر والصلة وإكرام الضيف، فهذه المكارم هى ما يطلق عليه الآداب العامة".

وواصل جمعة حديثه: "الآداب العامة مع الخلق تبدأ من أقرب الأقربين إليه، الأدب مع الأب، والجار، والحاكم، والأصدقاء، فنبدأ بالأدب مع الوالدين، لأننا نتأكد ونؤكد أن من لا خير لوالديه فيه فلا خير فيه لنفسه ولا خير لأحد فيه".

وبين وزير الأوقاف أن من الأدب مع الخلق، هو الأدب مع الحاكم، مشيرا إلى أن التطاول على الحاكم منافى للدين والوطن، والتطاول على الحاكم هدم للدين والدنيا، قائلا: "يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإكرام ذى السلطان المقسط".