الزمالك يحدد ملاعب وديتي معسكر الإسكندرية

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كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خوض الفريق لمباراته الودية الأولى أمام منتخب القسم الثاني المقرر لها يوم الإثنين المقبل بملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح الجهاز الإداري أن الفريق سيخوض المباراة الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي المقرر لها يوم الخميس المقبل بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالاتفاق بين الطرفين.

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمواجهة أمام غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد ٦١ نقطة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية بفندق الإقامة خلال مران الجمعة الماضي.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر الإسكندرية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات.

وهزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدف واستقبلت شباكه 18 هدف، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة الماضى، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظراً لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يوماً.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين، حيث يسعى إلى وصول الفريق لأفضل مستوى بدني.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل انطلاق تدريبات يوم السبت الماضي على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.