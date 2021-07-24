وفاة فؤاد حجاج صاحب تتر مسلسل «حديث الصباح والمساء»..والعزاء في هذا الموعد

/641831/وفاة--فؤاد-حجاج-صاحب-تتر-مسلسل-حديث-الصباح-والمساءوالعزاء-في-هذا-الموعد

رحل عن عالمنا اليوم الشاعر فؤاد حجاج الذي يعد أهم وأبرز الشعراء العامية في مصر، صاحب تتر مسلسل «حديث الصباح والمساء»، فقدناه عن عمر يناهز الـ92 عاما.

دوت الخليج يكشف موعد عزاء الشاعر فؤاد حجاج

جاء نبأ وفاة الشاعر فؤاد حجاج من خلال الصفحة الرسميةالخاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”التي كتبت: “توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الأستاذ فؤاد حجاج وإنا لله وإنا إليه راجعون”، ومن المقرر أن يقام العزاء بعد صلاة المغرب أمام مضيفة مسجد المدينة السكنية بمساكن اسكو في شبرا الخيمة.

الدكتور إيناس عبد الدايم تنعي فؤاد حجاج

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الشاعر الكبير وقالت إن الثقافة المصرية فقدت أحد أهم مبدعيها في الأدب والشعر، مضيفة أن الراحل تميز بوضوح أسلوبه وقوة تأثير كلماته، وأكدت أنه لعب دورا هاما في إثراء مسرح الدولة على مدار فترات طويلة، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ما لا تعرفه عن فؤاد حجاج

بدأ الشاعر فؤاد حجاج مشواره الأدبي أواخر الستينيات وأصدر ديوانه الأول عام 1971، ومن أهم أعماله تترات مسلسل "حديث الصباح والمساء"، إلى جانب العديد من المسلسلات الإذاعية والبرامج الشعرية ومنها "جحا 79"، كما قدم لمسرح الدولة "قطار الحواديت" ،"والله زمان يا فاطمة".

جاءت أغلب أشعار حجاج، وطنية، ورصد كل الأحداث الوطنية التي مرت على مصر؛ بداية من النكسة وحتى ثورتَي يناير ويونيو، وجاء موقفه خلالهما موقف أغلب المثقفين الوطنيين الذين عبروا عن هموم المواطن المصري وطموحاته في غدٍ أفضل.

حصل فؤاد حجاج على جائزة العيد الأول للفن والثقافة عام 1979، وجائزة الميكروفون الذهبى عام 2001 من مهرجان الاذاعة والتليفزيون شهادات تكريم من أغلبية جامعات مصر، شهادات تكريم من مديريات الثقافة بالأقاليم، وصدرت له دراسات؛ منها "المسرح والعمال" 1989، ز"بتهوفن معزوفة التحدي" 1995، و"فارس مسرح الثقافة الجماهيرية" 1997

مسلسل حديث الصباح والمساء

ويعد مسلسل “حديث الصباح والمساء” مسلسل درامي مصري من إنتاج 2001، عن رواية للأديب العالمى نجيب محفوظ تحمل نفس الاسم، المسلسل من بطولة ليلى علوي، وعبلة كامل، ودلال عبد العزيز، وخالد النبوي والكثير من النجوم والممثلين، ومن إخراج أحمد صقر، معالجة وسيناريو وحوار محسن زايد.

تدور الأحدث التي تتناول تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي من خلال ثلاث شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الاقتصادية على العلاقات بين الشخصيات وأصول هذه الشجرات الثلاث.