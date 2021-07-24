/641849/نواب-الشيوخ-فى-ذكرى-ثورة-23-يوليو--أنهت-حقبة-عصيبة-وظالمة-ووهبت-الشعب-المصري-الحرية

تحل علينا خلال هذه الأيام ذكرى ثورة 23 من يوليو، والتي تعد ثورة لتصحيح أوضاع وإعطاء حقوق لغالبية الشعب كانت مسلوبة منه ويتمتع بها طبقة بعينها، فضلا عن استيلاء الاقطاعيين على اراضي الفلاحين، كل هذا كان شرارة اشعلت الثورة فى قلوب عدد من ضباط الجيش فيما عرفو بعد ذلك” بالضباط الاحرار”

دوت الخليج يرد فى التقرير التالي ما ذكره بعض أعضاء مجلس الشيوخ خلال حلول الذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة

قال النائب نشأت متري، عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 23 يوليو المجيدة علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث نظرًا لما حققته من إنجازات وتغييرات جذرية على مستوى مصر والوطن العربي بأكمله حين قرر رجال الجيش المصري الاوفياء التخلص من الاستعمار والحكم المستبد الذي كان سالب لحقوق المصريين ومقدرات الوطن.

نشأت مترى: ثورة 23 يوليو أعادت تصحيح مسار الدولة المصرية

وأشار النائب نشأت متري، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ثورة 23 يوليو اعادت تصحيح مسار الدولة المصرية على المستوي الاجتماعي والسياسي والتنموي والمساواة.

نشأت مترى: ثورة 23 يوليو كانت شاهدًا تاريخيًا على وحدة الشعب والجيش للقضاء على الاستعمار

وأكد عضو مجلس الشيوخ نشأت متري لتحيا مصر، أن ثورة يوليو كانت شاهدًا تاريخيًا على وحدة الشعب والجيش للقضاء على الاستعمار وتصحيح اوضاع الدولة المصرية، فى ذلك الوقت وكانت شرارة لبعض الدول العربية والغربية فى السعي من التحرر من الاستعمار ووضعت مفاهيم جديدة داخل وجدان المصريين فى الحفاظ على الوطن والوقوف خلف جيشه العظيم من اجل المساواة .

وأوضح النائب نشأت متري ،عضو مجلس الشيوخ، أن الجيش المصري دائما وابدا تكون له الكلمة العليا بوقوف الشعب المصري بجواره ودعمه فى الحفاظ على مقدرات البلادو أنقذ مصر من السقوط في مستنقع الدمار والخراب، مشيرا إلى ما تعرضت له دول عربية مجاورة واستطاعت إرادة المصريين ووقوفهم بقوة مع الجيش المصري إفساد كل المخططات التي حاولت بث الرعب والإرهاب في أرض مصر، موضحا أن كل هذا ذهب أدراج الرياح، واستطاع هذا الوطن أن يقف على قدميه، بل يتجاوز هذا الوضع ليحقق إنجازات اقتصادية بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، وهو ما يبشر بأن تلحق مصر بمصاف الدول المتقدمة.

قال النائب إيهاب ابوكليلة، عضو مجلس الشيوخ، فى ذكري ثورة 23 يوليو، إن ماقام به الضباط ىالاحرار جاء تلبية لمطالب المصريين فى تلك الفترة، للتخلص من الحكم الملكلي الفاسد المستبد، فضلًا عن إنحيازهم لمطالب وطموحات الشعب المصري لتحقيق الاستقلال لمصرنا الغالية من التدخلات الاجنبية.

ذكرى ثورة يوليو

وأشار النائب ايهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أن هذه الثورة أكدت ان الجيش المصري هو من مكونات المجتمع المصري ونسيجه القوي يحمي إرادته ومكتسباته، مؤكدًا أن الرئيس الخالد جمال عبد الناصر أعاد من خلال ثورة يوليو الهيبة للدولة المصرية بين دول المنطقة العربية ودول العالم للم الشمل داخل جامعة الدولة العربية تاره، او تحت مظلة الأمم المتحده تاره آخري ومشاركة الشعوب العربية فى تحقيق الاستقلال للشعوب العربية من الشرق للغرب.

انجازات ثورة يوليو

وأضاف النائب إيهاب أبو كليلة لتحيا مصر، كما حققت الثورة المجيدة للشعب المصري نهضة صناعية وتنمية اقتصادية وزراعية وتعليمية، من خلال بناء المصانع الضخمة وانشاء المدارس والجامعات، فضلا عن تبني منظومة مجانية التعليم وتوزيع الاراضى الزراعية لصغار المنتفعين من الطبقات المعدومة ومحدودي الدخل من الفلاحين، مؤكدا أن التاريخ سيشهد على أن ثورة يوليو حققت انجازين غير مسبوقين سيظل لهما الاثر البالغ فى الاقتصاد المصري الحديث، موضحا تأمين قناة السويس وبناء السد العالي، والذي جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليستكمل خطي من سبقه لتحقيق التنميةة الشاملة والمستدامه بدعم ومشاركة من القوات المسلحة المصرية حما الله مصرنا الغالية وتحيا مصر.

توجه النائب محمد عبد الحفيظ هيبة، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة ثورة 23 يوليو، مشيرًا إلى أننا نتجه نحو طريق البناء والنماء في دولة عصرية فى ظل الجمهورية الجديدة، مضيفا:” كل عام ودومًا َشعب مصر خلف قيادته الواثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكمتة ورؤيتة الرشيدة على طريق التحديث والتطوير”.

وأكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص في كلمته بهذه المناسبة إلى الأمة على أن يبرز دور هذه الثورة المجيدة في تغيير مناحي الحياة على أرض مصر، إضافة إلى ما حققته من نتائج أيضَا من دور ملهم تجاوزت به حدود الوطن إلى أرجاء المعمورة، لافتا إلى تقدير الرئيس السيسي لدور شعب مصر الواضح في مختلف المجالات ومواجهة التحديات.

كما أشار عضو مجلس النواب، محمد عبدالحفيظ، إلى أن الرئيس السيسي حث أبناء الوطن على العمل والبذل، وأننا جميعًا شركاء في هذا الوطن ومسئولون عن تحقيق تقدمه وإزدهاره، مضيفًا:” إذا كانت التحديات التي واجهت مصر عبر تاريخها الطويل كثيرة َومتنوعه، فإن القيادة السياسية برؤيتها الثاقبة أكدت بوضوح على أن التحدي الحقيقي الذي يمثل أهمية قصوى الآن يتمثل في تطوير واقع الحياة على أرض مصر في كل جوانبها.

هنأت النائبه هند جوزيف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الشعب المصري بالذكري الـ 69 لثورة 23 يوليو 1952، مؤكدة أن الثورة تعد صفحة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، ودلالة كاشفة على قوة الوحدة بين إرادة الشعب في تحقيق الاستقلال والقضاء على الاستعمار واستجابة ضباط الجيش الأحرار الذين انحازوا لرغبة الشعب وإرادته.

وأكدت النائبة هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، لـ تحيا مصر على أن تاريخ مصر على مر العصور شهد مراحل من النضال، مشيرة إلى أنه كان متصلًا منذ ثورة 1919، التى طالبت بالاستقلال التام، موضحة أن تلك الإرادة لم تتحقق إلا حينما إنحاز الجيش بوضوح وتدخل لصالح الوطن ليفتح صفحة جديدة ويتحقق الاستقلال وتنطلق مصر نحو بناء الجمهورية".

هند جوزيف: ثورة 23 يوليو إنحازت بوضوح لصالح الطبقات الأكثر احتياجًا

وأضافت النائبة هند جوزيف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، "لقد كان تأسيس الجمهورية نتيجة طبيعية لثورة 23 يوليو 1952، التي انحازت بوضوح منذ يومها الأول لصالح الطبقات الأكثر احتياجا، وحققت إنجازات كبرى مثل تأميم قناة السويس والإصلاح الزراعي ومجانية التعليم والتوجه نحو التصنيع، ورفع معدلات التنمية بصورة غير مسبوقة، وبناء السد العالي، العمل الهندسي الأعظم في القرن العشرين، وانطلقت مصر بدور رائد ومؤثر في محيطها العربي، وقارتها الإفريقية، وتأسست منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت فيما بعد الاتحاد الإفريقي، وشاركت مصر كمؤسس في تشكيل كتلة عدم الانحياز".

قال النائب خالد أبوالوفا، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، إن ثورة 23 يوليو هى نقطة البداية في عصر النهضة والإزدهار والتحرر الوطنى، فضلًا عن إنها تعد نقطة البداية في صناعة قرار مصري خالص دون تدخلات خارجية، ونواة لتحقيق الحرية للشعب المصري لينعم بحياة كريمة ، مشير إلى أن القيادة السياسية لازالت حتى الآن تسير على نفس الخطى لتحقيق حياة كريمة وبذلت مجهودا جبارا في ذلك وتظهر هذا الجهد في مبادرة حياة كريمة.

ذكرى ثورة يوليو

وأشار النائب خالد أبوالوفا، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أن مصر تواجه على مر العصور المختلفة العديد من التحديات التى كانت مراحل فاصلة وتاريخية أبرزها ثورة 23 يوليو، مطالبًا بضرورة التكاتف والعمل بإخلاص بين كافة أبنائها للقضاء في على التحديات والصعوبات التي تواجه الدولة حاليا، موضحا بالرغم من الإنجازات غير المسبوقة والتنمية والمشروعات العملاقة في كافة المجالات التي حققها الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد.

العدالة الاجتماعية

وتابع النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، حديثه قائلًا:” إن ثورة ٢٣ يوليو تعتبر العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة، التي عانت أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الإجتماعية، والتي كانت تصحيح مسار وألغت الطبقية بين الشعب المصري، وأصبح الفقراء ولأول مرة قضاة وأساتذة جامعات وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين، وتغيرت البيئة الإجتماعية للمجتمع المصري.