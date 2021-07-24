/641837/معلومات-لا-تعرفها-عن-ساحرة-زامبيا-التي-خطفت-الأنظار-في-الأولمبياد-باربرا-تحقق-رقما-قياسيا-بمنافسات-كرة-القدم-النسائية-وتتحدث-عن-حلمها-بأن-تكون-أفضل-لاعبة-في-العالم

تمكنت باربرا باندا، مهاجمة منتخب زامبيا للسيدات، من خطف الأضواء خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تحدثت جميع وسائل الإعلام في كافة أنحاء العالم، عن الإنجاز التاريخي الذي حققته باند في مباراة منتخب بلادها ومنتخب الصين، ضمن منافسات الكرة النسائية بالنسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

لاعبة زامبيا لكرة القدم تحقق رقما قياسيا في تاريخ الأولمبياد

حققت الزامبية باربرا باندا، مهاجمة منتخب زامبيا للسيدات، رقما قياسيا في تاريخ منافسات الكرة النسائية بدورات الألعاب الأولمبية، وذلك بعد تمكنها من تسجيل الثلاثية “هاتريك”، في مباراة منتخب بلادها أمام منتخب الصين، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.

باندا تقود زامبيا في حصد أول نقطة في أولمبياد طوكيو

قادت باربرا باندا منتخب زامبيا، إلى حصد أول نقطة في البطولة، وذلك بعد تمكنها من تسجيل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت منتخب زامبيا ومنتخب الصين اليوم الخميس، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بنتيجة 4/4، وأحرزت وانج شوانج الهدف الأول للصين في الدقيقة الـ 6 من زمن لمباراة، ثم أحرزت ريتشل كونداناجي هدف التعادل لمنتخب زامبيا في الدقيقة الـ 15 من عمر اللقاء، واستطاعت باندا من تسجيل الثلاثي “هاتريك” لصالح منتخب بلادها، وجاءت الأهداف في الدقائق 43، و46، و69.

الثلاثية الأولى لباندا في أولمبياد طوكيو

وفي السياق ذاته، تمكنت باندا من إحراز الثلاثية “هاتريك، في مباراة منتخب زامبيا ومنتخب هولندا، ضمن منافسات أولى مباريات منتخب بلادها في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي انتهت باكتساح منتخب هولندا بنتيجة 10/3، وسجلت باندا الأهداف الثلاثة لمنتخب زامبيا، وجاءت الأهداف في الدقائق: 19 و82 و83.

أصبجت باندا صاحبة الـ 21 عام، أول لاعبة في تاريخ منافسات الأولمبياد، تتمكن من تسجيل الثلاثية “هاتريك” في مبارتيين متتاليتين، لتقتحم التاريخ من أوسع أبوابه، في منافسات كرة القدم النسائية بدورات الألعاب الأولمبية.

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بحسابها الرسمي في "تويتر"، أن الزامبية باربرا باندا، هي أول لاعبة تسجل هاتريك في مبارتيين متتاليتين في تاريخ منافسات الكرة النسائية في دورات الألعاب الأولمبية المختلفة.

باندا تتصدر قائمة هدافات أولمبياد طوكيو

تصدرت باندا قائمة الهدافات في منافسات الكرة النسائية بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، برصيد 6 أهداف، سجلتهما في مبارتيين متتاليتين، لتتساوى مع الرقم القياسي للاعبة المخضرمة كريستين سنكلير صاحبة الـ 38 عاما كأكثر اللاعبات تسجيلا للأهداف في دورة واحدة.

وتأتي فيفيان ميديما لاعبة منتخب هولندا في صدارة الهدافات بالتساوي مع باندا، حيث سجلت فيفيان 6 أهداف.

تسببت باندا في تسليط الأضواء من كافة وسائل الإعلام، على البعثة الزامبية في أولمبياد طوكيو 2020، حيث تعد باندا هي اللاعبة الإفريقية الوحيدة التي تمكنت من تسجيل هاتريك في مبارتيين متتاليتين في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ورغم قلة عدد بعثة منتخب زامبيا، إلى أن الأضواء سلطت عليها خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تألق مهاجمة الفريق باربرا باندا.

تصريحات بربرا باندا

عبرت مهاجمة منتخب زامبيا للسيدات، باربرا باندا، سعادتها بنجاحها في وضع بصمتها في تاريخ الأولمبياد، بعد نجاحها في تسجيل 6 أهداف حتى الآن من مباراتين، بمنافسات كرة القدم النسائية في "طوكيو 2020".

وقالت باندا "تعجبني روح الفريق التي نمتلكها، فنحن نعمل كفريق واحد ونتطلع إلى المباراة المقبلة ضد البرازيل، ولا يزال لدينا أمل، ولدينا شعور قوي بأنه يمكننا القيام بشيء ما في المباراة المقبلة". وتابعت: "من الجيد أن تصنع التاريخ عندما تتاح لك الفرصة، لذلك يجب أن أواصل العمل بجد، وكسر المزيد من الأرقام التاريخية، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، يجب أن أسير بثبات لأنني أهدف بأن أصبح أفضل لاعبة كرة قدم في العالم". واستكملت "أنا فخورة جدا بنفسي، وأيضا بالمنتخب لأنه بدونه لا يمكنني التسجيل، لذلك أريد أن أقول شكراً لزميلاتي في المنتخب على المساعدة التي قدموها لي".