رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس || استعلام نتيجة الدبلومات الفنية...

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس من الكلمات البحثية التي تحصد يوميا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ بداية شهر يوليو الجاري، لذلك يستعرض الصباح العربى من خلال هذا التقرير رابط وكيفية الحصول على درجات الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وموعد انتهاء أعمال الكنترول.

قالت مصادر فى وزارة التربية والتعليم إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية نهاية الأسبوع المقبل أو على أقصي تقدير يوم السبت الموافق 31 يوليو 2021، وسيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم عقب اعتماد النتيجة رسميًا.

أكدت وزارة التربية والتعليم في تصريحات صحفية عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عقب إجازة عيد الأضحي المبارك، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، وذلك لكي يتمكن الطلاب من جميع محافظات مصر الحصول علي النتيجة بشكل سهل، حيث أدي 816948 طالب وطالبة امتحانات الدور الأول للدبلوم الفني خلال شهري يونيو ويوليو الجاري، ومن المقرر أن تظهر النتيجة في أواخر شهر يوليو علي أن يتم إعتمادها رسمياً، ويتم إتاحة امكانية تقديم التظلمات للطلاب في اليوم التالي مباشرة.

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