مرصد الكهرباء: 30 ألف ميجاوات الحمل الأقصى المتوقع اليوم 

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم السبت، تبلغ 15 ألفا و450 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وآضاف المرصد في نشرته اليومية، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يصل الي 30 ألف ميجاوات، مقابل 27 ألفا و900 ميجاوات أمس، لافتا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و500 ميجاوات.

وأوضح المرصد، أن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم، مؤكدا أنه لم يتم تخفيف الأحمال خلال الست سنوات السابقة.

يذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.. ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

وحسب مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعود تجنب الفصل في الأحمال في وقت الذروة وفى الفترة التي يزيد فيها الطلب على الطاقة إلى نتائج ما يتم اتباعه وتطبيقه من سياسة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي ترتفع فيها الأحمال للحد الأعلى، وتكون بين الساعة السادسة مساء إلى العاشرة مساء خلال فصل الشتاء وبين الساعة السابعة مساء حتى الحادية عشرة خلال فصل الصيف.