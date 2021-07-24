

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، إنفوجراف توعويا، عن بعض النصائح المهمة لمرضى الاعتلال الكلوي المزمن، والتى جاءت كالتالى: وقالت وزارة الصحة أنه يمكن الاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وهي:

* المساعدة في الكشف المبكر والسيطرة على السكر وارتفاع ضغط الدم

* إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة

* تلقي العلاج مجانًا

وذلك من خلال التوجه إلى أقرب وحدة صحية، ويمكنك معرفة مكانها عن طريق تطبيق صحة مصر نسخة أندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة آيفون

https://apple.co/3gURgYJ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصائح مهمة لمرضى الاعتلال الكلوي المزمن| تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.