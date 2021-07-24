أول صورة لطالبة الثانوية العامة المتوفية قبل دخولها امتحان الفيزياء

جدة - نرمين السيد - حصل "دوت الخليج" على أول صورة للطالبة التى توفت بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، قبل دخول امتحان مادة الفيزياء، حيث سادت حالة من الحزن بين أهالى قرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف، عقب وفاة الطالبة منار محمد عبد الباقى قبل دقائق من بدء الامتحان.





ونعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطالبة منار محمد عبد الباقى التى فاضت روحها إلى خالقها، قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم، بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية. ونفت وزارة التربية والتعليم، فى بيان اليوم، ما يتردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، حيث إنها نقلت إلى المستشفى قبل الموعد المحدد لبدء اللجنة فى الساعة العاشرة صباحًا.

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