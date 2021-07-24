غياب 170 طالبا وطالبة عن امتحان الفيزياء فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، عدم رصد أى تجاوزات فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، بمادة الفيزياء بـ 86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية.





كما لم ترصد الغرف، وفقا لبيان صحفى، أى حالات غش. وتابع جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم. وتابعت غرفة عمليات محلية بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل المعوقات التى تواجه العمل بها. وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن 13 ألفا و 463 طالب وطالبة بالشعبة العلمية أدوا امتحان مادة الفيزياء وتغيب عن أداء الامتحان 170 طالبا وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب 98.7٪ موزعين على 86 لجنة فى 12 إدارة تعليمية بالمحافظة.

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