/641844/مجموعة-مصر-الدنمارك-يسحق-اليابان-بفارق-17-هدفا-في-يد-الأولمبياد

فاز منتخب الدنمارك، على نظيره الياباني في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات المجموعة الثانية، منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، التي يلعب فيها منتخب مصر.

ويرصد دوت الخليج أخر آخبار بطولة أولمبياد طوكيو في كافة الألعاب الرياضية.

وتغلبت الدنمارك على اليابان بنتيجة كبيرة 47-30، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية.

ترتيب المجموعة الثانية

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب الدنمارك المجموعة الثانية برصيد 2 نقطتين متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب مصر الثاني صاحب نفس الرصيد والسويد الثالث صاحبة نفس الرصيد من النقاط أيضا.

بينما جاءت منتخبات البحرين والبرتغال والسويد في المراكز من الرابع إلى السادس بدون أية نقاط.

وسيلتقي منتخب الدنمارك مع منتخب مصر ضمن منافسات الجولة الثانية يوم الإثنيين المقبل 26 يوليو في تمام الساعة الـ7.15 ، صباحا ، بينما يلتقي منتخب البحرين مع نظيره البرتغالي في الساعة الـ12.30 ظهرا ، وتختتم مباريات المجموعة الثانية بمواجهة اليابان والسويد في الساعة الـ2.30 ظهرا.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى دور الثمانية لمنافسات كرة يد بأولمبياد طوكيو 2020.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وتضم قائمة اللاعبين: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

مشوار تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو 2020

نجح المنتخب الأولمبي للفراعنة لكرة اليد في التأهل إلى " أولمبياد طوكيو 2021 " ، وذلك بعد حصد بطولة إفريقيا على حساب تونس ، حيث أقيم نهائي البطولة في دولة تونس ، ولك استطاع منتخبنا الوطني من التتويج باللقب من قلب الدولة المستضيفه ، لتصبح تلك البطولة هي السابعة في تاريخ أبناء النيل.