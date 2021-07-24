/641842/النائبة-نيفين-حمدي-فى-ذكرى-ثورة-23-يوليو-كانت-شرارة-البدء-فى-التنمية-والعدالة-الاجتماعية

قالت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب، أمين عام حزب حماة الوطن بأسوان:” إن ثورة 23 يوليو علامة فارقة وصفحة مشرقة من تاريخ مصر، مؤكدة على أنها نقطة تحول أساسية، حيث جرى تغيير نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري، حيث قام مجموعة من ضباط الجيش المصري بثورة يوليو داعمين للشعب الذى كان كلمة السر فى التحول والاستقلال من الاستعمار وسيطرة رأس المال الاقطاعي ونهب مقدرات وثروات الوطن.

ذكرى ثورة يوليو

وأضافت النائبة نيفين حمدى، عضو مجلس النواب لـ دوت الخليج:” إن ثورة يوليو العظيمة أكدت أن الجيش المصري هو حامي الأمن والأمان للمنطقة وتعد هذه الثورة أعظم ماحدث فى تاريخ مصر الحديث من التحول من الملكية للجمهورية والبدء فى مرحلة جديدة للبلاد فى التنمية الصناعية والزراعية والاجتماعية والمساواة بين فئات الشعب المصري التى كانت من أهم نتائجها، مشيرة إلى أن ثورة 23 يويلو ستظل ذكرى حية للأجيال.

الجمهورية الجديدة

وأوضحت النائبة نيفين حمدي، أمين عام حزب حماة الوطن بأسوان، أن الذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو 1952، تمثل بداية عهد جديد للجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن ما شهدته الدولة من نهضة حقيقية في مختلف القطاعات ومشروعات البنية التحتية والخدمات وكافة الملفات والقطاعات، ينعكس على المواطن بصورة مباشرة في تحسين مستوى الخدمة والاهتمام بالقرى والريف بعد التهميش والإهمال الذى طاله لسنوات طويلة مهنئة القيادة السياسية بذكري الثورة العظيمة.