/641839/النائب-فريدي-البياضى-يرفض-الهجوم-على-ملابس-البعثة-المصرية-بطوكيو-شيك-وبألوان-علم-مصر

رفض النائب الدكتور فريدى البياضى، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطي الإجتماعى، الانتقادات الموجهة إلى البعثة المصرية فى أولمبياد طوكيو، اعتراضا على الملابس التى ظهرت بها البعثة.

أولمبياد طوكيو

واستنكر البياضى فى تصريح لـ " دوت الخليج " الهجوم على زى البعثة المصرية، موضحًا أن الزى بسيط وشيك وبألوان علم الوطن، مضيفا:" مش لازم نهاجم كل حاجة بنعملها ".

وأوضح النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة،” اننا مش علشان احنا مصريين، لازم ندخل بملابس فرعونية وراكبين جمال”، وأختتم تصريحه قائلا: كل تمنياتي بالتوفيق للبعثة المصرية.

البعثة المصرية فى أولمبياد طوكيو

هذا وقد شاركت البعثة المصرية في طابور العرض الأولمبي خلال حفل الافتتاح الذي أُقيم الجمعة الماضية بالملعب الأولمبي في طوكيو، وكانت البعثة المصرية هي رقم 31 في ترتيب دخول البعثات إلى أرضية الملعب، والخامسة بين البعثات العربية بعد الإمارات والجزائر واليمن والعراق، فيما كانت اليونان هي الأولى بين جميع الدول باعتبارها مهد الألعاب الأولمبية.

وحمل علم مصر أمام أفراد البعثة كلًا من اللاعبة هداية ملاك واللاعب علاء أبو القاسم، حيث تواجدت الأولى في الجانب الأيمن من مقدمة الطابور والثاني في الجانب الأيسر، وخلفهما في الأوسط هشام حطب رئيس البعثة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية. وغاب لاعبو فريق كرة القدم رجال عن حضور طابور العرض المصري في حفل الافتتاح، والذي تكون من 11 صفًا وشهد ، يوم الجمعة ، عدة منافسات للاعبى البعثة الصمرية فى مختلف الألعاب، وقد استهلت المنتخبات المشاركات فى لعبتى التجديف ، والقوس والسهم، وشهدت نتائج متفاوتة ، حبث نجح عبد الخالق البنا لاعب منتخب التجديف فى التأهل إلى منافسات ربع نهائى منافسات التجديف، فى القارب الفردى ، بعد احتلاله المركز الثالث فى التصفية السادسة ، بزمن 7:03.44 دقائق، وضمن اللاعب الصعود لربع النهائى بعيدا عن دور الترضية، والمركز السادس فى الترتيب العام للمجموعات الستة التى تخوض السباق .

ومن المقرر أن يخوض عبد الخالق البنا منافسات ربع النهائى فى الثانية فجر يوم الاثنين المقبل . وفى القوس والسهم احتلت أمل آدم المركز قبل الأخير الـ 63 فى المرحلة الترتيبية ، بعد أن حصدت 570 نقطة ، على أن تلتقى مع لاعبة كوريا فى دور الـ 64 من منافسات الأولمبياد .

كما احتل يوسف طلبة المركز الـ 56 ، بعد أن حقق 645 نقطة ، على أن يلتقى مع لاعب كازاخستان فى الدور التالى وكان المنتخب الأولمبى لكرة القدم قد خاض أولىمبارياتا أمام اسبانيا، وتعادلا سلبيا فى مباراة نالت إشادات واسعة بأداء الفراعنة فى الأولمبياد .