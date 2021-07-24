/641835/مصرع-طفل-وإصابة-آخرين-بالبحيرة-إثر-إنقلاب-سيارة-ميكروباص

لقى طفل مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادثى تصادم بمركزى الدلنجات وإدكو والدلنجات بالبحيرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وقوع حادث الدلنجات بالبحيرة

مديرية أمن البحيرة

وكان اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحوادث من شرطة النجدة، يفيد بمصرع طفل وإصابة 8 أشخاص بالبحيرة وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الساحلى بمركز ادكو.

حادث تصادم الدلنجات بالبحيرة

كما لقى طفل مصرعه وأصيب شخص اخر بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة بخارية بالقرب من قرية احمد رامى بمركز الدلنجات. وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات والمصاب لذات المستشفى العام لاسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.