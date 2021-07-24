أول صورة لطالبة محافظة المنوفية التي توفيت قبل امتحان مادة الفيزياء

تنشر "صوت الأمة" أول صورة من للطالبة التى توفت بمحافظة المنوفية اليوم السبت قبل امتحان مادة الفيزياء.

كشف التقرير الطبي الأولي للطالبة التي توفت بمحافظة المنوفية اليوم السبت قبل امتحان مادة الفيزياء تفاصيل حالة الوفاة.

جاء نص التقرير: "حضرت المرحومة إلى استقبال مستشفى العام لتوقيع الكشف الطبى عليها تبين أن النبض غير محسوس والضغط غير مسموع مع اتساع كامل بحديقة العين وعدم استجابتها للضوء ولا توجد أى علامة من علامات الحياة وعليه تم نقل المذكورة إلى المشرحة وإبلاغ النيابة باتخاذ اللازم".

ولفظت طالبة بالصف الثالث الثانوى بقرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، أنفاسها الأخيرة أثناء دخولها امتحان الفيزياء، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز منوف يفيد من وفاة "منار. م. س"17 عامًا طالبة بالصف الثالث الثانوى بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات، عقب تدهور حالتها الصحية أثناء دخولها لجنة الامتحان.

وجارى نقل الطالبة جثة هامدة إلى مستشفى منوف العام، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.