”التعليم” تنعي طالبة المنوفية وتنفي أن تكون الوفاة بسبب صعوبة الامتحان

نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة منار محمد عبد الباقي التي فاضت روحها إلى خالقها، قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية.

ونفت وزارة التربية - في بيان اليوم السبت - ما يتردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، حيث إنها نقلت إلى المستشفى قبل الموعد المحدد لبدء اللجنة في الساعة العاشرة صباحًا.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية قد أبلغت غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بأنه في تمام الساعه التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم، الموافق 24 يوليو 2021، وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها، وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورًا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة، لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.