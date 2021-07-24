صغير يوفينتوس يهدد عرش محمد صلاح في ليفربول.. تفاصيل

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رفض نادي يوفنتوس الإيطالي، عرضًا ضخمًا من الإنجليزي ليفربول، للتعاقد مع أحد لاعبي السيدة العجوز البارزين خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويرصد دوت الخليج أخر التطورات في الإنتقالات الصيفية في مختلف الدوريات.

وحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن ليفربول قدم عرضًا بقيمة 86 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع فيدريكو كييزا جناح يوفنتوس، هذا الصيف.

وأشارت إلى أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، يرى أن كييزا مناسب لخطة 4-3-3 التي يطبقها الريدز.

محمد صلاح

ويستطيع كييزا، اللعب بجوار الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في الهجوم أو بدلًا من أحدهما.

وأوضحت "لا ريبوبليكا" أن الإيطالي ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، رفض رحيل كييزا، وقال إنه لاعب خارج سوق الانتقالات في اليوفي.

يذكر أن كييزا لفت الأنظار بعد الأداء المذهل الذي قدمه رفقة منتخب إيطاليا في يورو 2020، عندما فاز الأزوري باللقب الأوروبي.

مواعيد مباريات ليفربول في الدوري

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن جدول مباريات ليفربول الإنجليزي هذا الموسم وبمشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري، ويستعرض دوت الخليج مواجهات ليفربول في بداية الدوري والتي يستهل مشوارها بمواجهة الصاعد حديثا نوريتش سيتي في الرابع عشر من أغسطس الجاري.

مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويواجه ليفربول في بداية الموسم فرق نورويتش سيتي (خارج أرضه) في الرابع عشر من شهر أغسطس بينما يلقتي بيرنلي في الحادي والعشرون من الشهر القادم ، بينما يواجه الريدز منافسه تشيلسي (أنفيلد) في الثامن والعشرون من الشهر ذاته، وتشهد تلك الفترة الأداور الثانية للمنتخب الأولمبي في حال تأهله للأدوار النهائية والتي تبدأ في بداية أغسطس القادم.

ويواجه محمد صاح شبح المشاركة مع المنتخب الأولمبي بسبب رفض ليفربول مشاركة اللاعب بداعي الغياب عن مواجهات قوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، وهو الأمر الذي تلاشى قليلا بعد إعلان رابطة الدوري مواجهات الفريق في بداية الموسم.