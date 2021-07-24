/641829/مصر-تستقبل-5-دول-للمشاركة-في-بطولة-العالم-للاسكواش

وصل إلى القاهرة اليوم الخميس، وفود 5 دول مختلفة، للمشاركة في النسخة القادمة من بطولة العالم للاسكواش، والتي تستضيفها مصر، وتقام منافسات البطولة على ملاعب بالم هيلز ونادي النادي باكتوبر، ويعرض دوت الخليج تفاصيل وفود الدول الخمس إلى القاهرة:

استضافة مصر بطولة العالم للاسكواش

تستضيف مصر النسخة القادمة من بطولة العالم للاسكواش، والتي تتم بمشاركة 12 دولة بواقع 510 لاعب ولاعبة، وتنطلق فعاليات البطولة يوم 30 يواليو الجاري، على ان تنتهي يوم 5 من شهر أغسطس المقبل.

وقام عاصم خليفه رئيس الاتحادين المصري والعربي للاسكواش، باستقبال بعثات الدول الخمسة الوافدة إلى القاهرة اليوم، وهم: أوكرانيا، والسعوديه ،والكويت ، واليونان، بالإضافة إلى البحرين ومن المقرر أنتصل باقي الدول على فترات، خلال الاسبوع الحالي.

وفي السياق ذاته أكد خليفة، على أهمية البطولة، وأنها هي البطولة الأقوى في العالم في منافسات الاسكواش، بالإضافة غلى كونها منظمة تحت أنظار الاتحاد الدولي.

الدول المشاركة في البطولة

يشارك في تلك النسخة من بطولة العالم للاسكواش التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 30 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل، 12 دولة، وهم كالتالي:

مصر – أمريكا – السعوديه – الكويت – قطر – البحرين – اليابان – الهند – كندا – اليونان – أوكرانيا – روسيا.

هيمنة مصرية في بطولات الاسكواش

توجت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا لإسكواش السيدات، لقب بطولة العالم للإسكواش للمرة الخامسة في تاريخها والثالثة على التوالي لتصبح بهذا التتويج ثالث امرأة تفوز بخمسة ألقاب في بطولة العالم، حسب ما أشار موقع اتحاد محترفي الإسكواش، وذلك بعدما حققت الفوز على مواطنتها نوران جوهر في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، واستغرقت المباراة 53 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 11-8، 8-11، 11-9.

نهائي مصري خالص في بطولة الأبطال للاسكواش

الجدير بالذكر أن نهائي بطولة الأبطال للإسكواش، كان مصري خالص في بطولتي الرجال والسيدات، حيث تأهل من اللاعبين الرجال كل من مصطفى عسل ومحمد الشوربجي، واستطكاع مصطفى عسل التتويج بالبطولة، بينما تأهل إلى نهائي بطولة الأبطال للسيدات كل من: نوران جوهر وهاني الحمامكي، وانتهت المباراة بفوز نوران جوهر وتوجت بالبطولة.