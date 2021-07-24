/641827/المجري-أرون-يحصد-ذهبية-سلاح-السيف-بأولمبياد-طوكيو

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفاز أرون في النهائي على الإيطالي ساميلي لويجي 15 /7 ليحصد الميدالية الذهبية في الوقت الذي ذهبت فيه الميدالية الفضية للويجي. وحصد الكوري الجنوب كيم جوانجهوان الميدالية البرونزية بفوزه على الجورجي ساندرو بازادزي 15 /11.

اليابان

اقترب الإعصار الثامن الذي تشهده اليابان هذا العام من هونشو، وهي أكبر جزيرة في اليابان. وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى وصول الإعصار إلى اليابسة، في إقليم كانتو، الذي يضم العاصمة طوكيو، بحلول الثلاثاء المقبل.

واتخذت السلطات، التدابير اللازمة من أجل الاستعداد للإعصار، بحسب ماسا تاكايا المتحدث باسم اللجنة المنظمة للأولمبياد.

فيروس كورونا

يذكر أنه كان من المقرر إقامة تلك النسخة من دورة الألعاب الأولمبية، في العام السابق، ولكن تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، في اتخاذ اللجنة الأولمبية الدولية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، بالإتفاق مع الحكومة اليابانية، بتأجيلها لمدة عام، علىأن تقام في نفس الفترة المحددة لها، وهي من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.