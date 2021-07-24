النائب تامر عبد القادر لـ دوت الخليج: ٢٣يوليو بصمه في تاريخ مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية

/641825/النائب-تامر-عبد-القادر-لـ-تحيا-مصر-٢٣يوليو-بصمه-في-تاريخ-مصر-نحو-تحقيق-العدالة-الاجتماعية

قال النائب تامرعبد القادر عضو مجلس النواب، أمين سر لجنه الاعلام والثقافة والآثار بالبرلمان، إن للثورات الفضل في تغيير مصير شعوب وتوجهات دول، مؤكدًا على أن ثوره ٢٣يوليو تركت بصمة في تاريخ مصر، يرويه نيلها، ويحكي تفاصيل انتصاراته شعبها.

الاستقلال

ولفت النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى الحركة التي قام بها مجموعة الضباط الاحرار لانقاذ مصر من عصر الملكية إلى الاستقلال، كانت ولازالت بطولاتها يرويها الأبناء ويذكرها التاريخ، وتثبت أن شعب مصر لن يقبل الهزيمة والإنكسار وأن روح البطولات والحفاظ على الأوطان ضد الاستعمار هو الحياة.

ذكرى ثورة 23 يوليو

وأضاف النائب تامر عبد القادر، أمين سر إعلام النواب:” إن للأوطان حكايات ومواقف يذكرها التاريخ، ويحكيها الأجداد، ويسردها الأباء، ويرويها الأبناء بفخر وعزة وشموخ، مضيفًا:” رحم الله الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رحم الله الرئيس الراحل بطل الحرب والسلام محمد انور السادات مهنئا الشعب المصري والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكري ثورة ٢٣ يوليو.